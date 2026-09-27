Singapore đề xuất một công ước khung của Liên hợp quốc về an toàn AI

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong bài phát biểu ngày 26/9 tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã đề xuất thiết lập một công ước khung của Liên hợp quốc về an toàn Trí tuệ Nhân tạo (AI) để vừa khai thác hiệu quả AI, vừa quản lý rủi ro từ sự phát triển AI mạnh mẽ.

Theo Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đẩy mạnh phát triển Trí tuệ Nhân tạo, việc kêu gọi tạm dừng để đảm bảo an toàn đã là quá muộn. Điều cần thiết là thành lập các thể chế có khả năng thiết lập các biện pháp bảo vệ và tiêu chuẩn để quản lý các công nghệ mới.

Một công ước khung- tương tự như công ước Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu-có thể mang hình thức một hiệp ước quốc tế toàn diện, giúp thiết lập các nguyên tắc nền tảng, các thể chế hợp tác và tạo ra cơ cấu cho các hành động phối hợp quốc tế.

Ông Balakrishnan cho rằng thiết lập các thể chế mới là điều cần thiết khi ngày càng có nhiều lời cảnh báo rằng năng lực của Trí tuệ Nhân tạo đang phát triển nhanh hơn khả năng quản lý an toàn của con người.

Theo ông, các rủi ro từ Trí tuệ Nhân tạo thể hiện ở ba nguy cơ. Một là mất quyền kiểm soát đối với các hệ thống tự hành. Hai là việc các đối tượng xấu lạm dụng công nghệ để chế tạo vũ khí sinh học hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Ba là những xáo trộn sâu rộng về mặt chính trị cũng như kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Đã quá muộn để kêu gọi dừng lại, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc và những lợi ích tài chính khổng lồ dành cho các công ty đang sở hữu những mô hình Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến nhất.”

Ông khẳng định con người vẫn phải là bên nắm quyền kiểm soát và các cơ chế mới này cần phải được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.

Trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một khuôn khổ pháp lý quốc tế chung dành cho Trí tuệ Nhân tạo./.

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