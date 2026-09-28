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BIC dành 20.000 quà tặng khách hàng tham gia bảo hiểm qua Bancassurance

Khách hàng tham gia bảo hiểm qua ngân hàng BIDV nhận quà tặng hấp dẫn từ BIC, kỷ niệm 18 năm hợp tác Bancassurance, từ 2024 đến 2026.

Hạnh Dung
BIC dành 20.000 phần quà tặng khách hàng tham gia bảo hiểm qua Bancassurance. (Ảnh: Vietnam+)
BIC dành 20.000 phần quà tặng khách hàng tham gia bảo hiểm qua Bancassurance. (Ảnh: Vietnam+)

Từ nay đến ngày 15/10/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình tri ân “An tâm đồng hành, quà tặng trao tay” dành tặng khách hàng tham gia bảo hiểm tại các điểm giao dịch BIDV trên toàn quốc.

Chương trình được triển khai nhân dấu mốc 18 năm hợp tác phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) giữa BIC và BIDV, nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng, đồng hành và sử dụng các sản phẩm bảo hiểm của BIC.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ con người (BIC Bình An), bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cá nhân (BIC Bình An sức khoẻ), bảo hiểm nhà (BIC HomeCare), bảo hiểm tai nạn con người và chăm sóc sức khoẻ dành cho người quản lý (BIC Bình An doanh nghiệp) sẽ có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn từ BIC.

Cụ thể, 8.000 quạt cầm tay dành tặng những khách hàng đầu tiên tham gia bảo hiểm với mức phí từ 5 triệu đồng trở lên; 12.000 áo mưa hai đầu dành tặng những khách hàng đầu tiên tham gia bảo hiểm với mức phí từ 2 triệu đồng trở lên.

Chương trình tri ân “An tâm đồng hành, quà tặng trao tay” là món quà cảm ơn của BIC dành tặng khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn kênh Bancassurance trong suốt 18 năm qua. Chương trình cũng là sự cam kết của BIC trong việc tiếp tục nỗ lực, cố gắng để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng khi tham gia bảo hiểm tại ngân hàng./.

(Vietnam+)
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