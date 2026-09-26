SCIC chuẩn bị bước chuyển lớn, hướng tới thành lập Quỹ Đầu tư quốc gia

Phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và kỷ niệm 20 năm hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được tổ chức chiều 26/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Hai mươi năm qua là hành trình SCIC xây dựng nền tảng và khẳng định vị thế; chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu cao hơn, nhưng cũng mở ra cơ hội để Tổng công ty tiếp nối và nâng tầm sứ mệnh của mình.

“Với truyền thống đoàn kết, với bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng đổi mới và với những kinh nghiệm đã được tích lũy, Tổng Công ty sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Kết luận số 18/KL-TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu cốt lõi đối với doanh nghiệp nhà nước cần đổi mới mạnh mẽ, giữ vững vai trò tiên phong, dẫn dắt của nền kinh tế; tái cơ cấu toàn diện mô hình hoạt động của SCIC theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị: SCIC chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1505/QĐ-TTg, gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW; ưu tiên bố trí, huy động và giải ngân nguồn vốn vào các dự án, chương trình trọng điểm quốc gia, các động lực tăng trưởng mới; phát huy vai trò là kênh dẫn vốn nhà nước hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực, kích hoạt đầu tư xã hội, cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động theo hướng quỹ đầu tư quốc gia, với chức năng đầu tư, kinh doanh vốn linh hoạt, hiệu quả; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, đủ mạnh để Tổng công ty có thể chủ động, sáng tạo trong hoạt động đầu tư theo nguyên tắc thị trường, không bị bó buộc bởi tư duy quản lý hành chính. Xây dựng và áp dụng mô hình quản trị tài chính tiên tiến, quản trị rủi ro hiện đại, minh bạch, gắn với chuẩn mực báo cáo tài chính và công bố thông tin quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý danh mục đầu tư, phân tích và ra quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực chiến lược, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực có tính lan tỏa lớn đối với nền kinh tế; đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác đầu tư với các quỹ đầu tư, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới; đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia tài chính, đầu tư giỏi, có tầm nhìn và bản lĩnh...

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty phát triển đúng định hướng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao,” Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, việc thành lập và đưa SCIC vào hoạt động năm 2006 là quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, mở ra một phương thức mới trong quản lý và kinh doanh vốn nhà nước: từng bước tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản trị, điều hành doanh nghiệp, chuyển từ quản lý hành chính sang đầu tư, kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường.

Theo báo cáo của SCIC, trong 20 năm qua, hoạt động của SCIC đã đạt được kết quả nổi bật như: vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước. Lũy kế từ khi thành lập SCIC và đi vào hoạt động năm 2006 đến hết tháng 6-2026: tổng lợi nhuận trước thuế đạt 121.138 tỷ đồng; nộp ngân sách 111.706 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 13,2%/năm; tổng giá trị danh mục nắm giữ đạt 203.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 7,8 tỷ USD).

So với thời điểm thành lập, đến hết năm 2025, doanh thu của SCIC tăng gấp 93 lần, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 94 lần; vốn chủ sở hữu tăng gấp 19 lần và tổng tài sản tăng gấp 14 lần.

Một trong những kết quả quan trọng mà SCIC đã đạt được trong 20 năm là nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. SCIC được xem là một trong những tổng công ty đi đầu với kết quả tích cực về thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp trong danh mục Nhà nước không cần nắm giữ đạt hiệu quả cao.

Tính đến tháng 6, SCIC đã tiếp nhận 1.086 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước 34.328 tỷ đồng (1,3 tỷ USD), trong đó có 27 tổng công ty và tập đoàn, 34 công ty TNHH; thoái vốn thành công tại 1.070 doanh nghiệp thu về gần 56.000 tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với giá vốn. Trong gần 6.000 doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, thoái vốn vừa qua thì riêng SCIC thực hiện tại 1.070 doanh nghiệp.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận, quyết định của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo SCIC cho biết tổng công ty đang tập trung toàn lực cho việc tái cơ cấu toàn diện, chuyển đổi mô hình hoạt động tiến tới thành lập Quỹ Đầu tư quốc gia. Theo đó, SCIC tập trung nguồn lực vào ba hướng: phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao; đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt, có tính dẫn dắt, mở đường, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư trực tiếp, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài và thực hiện mua bán, sáp nhập để tiếp cận công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ và công nghiệp chiến lược hoặc vì mục tiêu lợi nhuận cao.

“Nguồn vốn, kinh nghiệm đầu tư, năng lực quản trị và mạng lưới đối tác được tích lũy qua hai thập kỷ là nền tảng quan trọng để SCIC thực hiện định hướng đó. Chủ đề 'Nguồn lực quốc gia - Kết nối toàn cầu' cũng thể hiện định hướng phát triển của SCIC trong giai đoạn mới: tập trung và phát triển vốn, thu hút nguồn lực tư nhân và quốc tế, đồng hành xây dựng những doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế,” Chủ tịch Nguyễn Chí Thành cho hay.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Tổng giám đốc SCIC cho biết, thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định 1505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, SCIC đang tập trung toàn lực cho việc tái cơ cấu toàn diện theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động tiến tới thành lập Quỹ Đầu tư Quốc gia. Đây là một nhiệm vụ nặng nề và là một sứ mệnh vô cùng vinh quang. Đứng trước dấu mốc chuyển đổi lịch sử này, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động SCIC xin cam kết: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp.

Cùng với đó, đổi mới tư duy đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, bản lĩnh; sử dụng hiệu quả vốn nhà nước làm nguồn “vốn mồi” để dẫn dắt, khơi thông và thu hút các nguồn lực tài chính lớn từ khu vực tư nhân, khu vực nhà nước và các định chế tài chính quốc tế.

“Đồng thời, sẵn sàng đảm nhận vai trò là nhà đầu tư mỏ neo, tập trung nguồn lực vào các công trình hạ tầng chiến lược, công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành kinh tế then chốt, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước,” Tổng giám đốc SCIC nhấn mạnh./.​

SCIC phải trở thành "quả đấm thép" của nền kinh tế Phó Thủ tướng nhấn mạnh với tư duy mới, tầm nhìn mới, SCIC cần phát triển lớn mạnh hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa, trở thành "quả đấm thép" của nền kinh tế nói chung và kinh tế nhà nước nói riêng.