PGBank sắp chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu ra công chúng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa thông báo chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu ra công chúng, chia thành 2 đợt, với tổng giá trị theo mệnh giá gần 2.673 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đợt 1 PGBank sẽ chào bán 150 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua dự kiến từ ngày 15/10 đến 4/11.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 117 triệu cổ phiếu, cùng với số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt 1 nếu có.

PGBank cho biết toàn bộ số vốn huy động từ các đợt chào bán sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh. Ngân hàng dự kiến sử dụng nguồn vốn này để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, mở rộng quy mô vốn hoạt động và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 cùng các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật về tổ chức tín dụng.

Trước đó, trong tháng Sáu, PGBank đã hoàn tất phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng hơn 511 tỷ đồng theo mệnh giá. Tỷ lệ thực hiện là 1.000:75, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận thêm 75 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi ngân hàng hoàn thành nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định. Đợt phát hành kết thúc ngày 10/6 và số cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao trong quý 3/2026.

Sau hoàn tất phát hành, số lượng lưu hành của PGBank nâng từ 681.6 triệu cổ phiếu lên hơn 732.7 triệu cổ phiếu. Tương ứng, vốn điều lệ tăng từ gần 6.816 tỷ đồng lên hơn 7.327 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, PGBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 352 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đến từ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 28%, trong khi thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 5,5% so với cuối năm 2025; Huy động vốn thị trường tiếp tục tăng trưởng, trong đó tỷ lệ huy động không kỳ hạn (CASA) chiếm 20,8%./.

Ngân hàng tiếp tục công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận tăng 3 con số PGBank và LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng vượt bậc năm trong năm 2025, mở rộng quy mô và củng cố vị thế trong ngành ngân hàng Việt Nam.