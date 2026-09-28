Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ bác bỏ đề nghị đình chiến của Iran

Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 28/9 sau khi Mỹ từ chối đề nghị đình chiến kéo dài 7 ngày từ phía Iran.

Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 28/9 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,8% lên 94,07 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,8% lên 107,26 USD/thùng.

Vào tuần trước, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Iran đã đưa ra một kế hoạch ngừng bắn nhằm mở lại eo biển Hormuz. Điều này sẽ giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng nghiêm trọng đang đẩy chi phí gia tăng trên toàn thế giới.

Phía Iran vẫn giữ nguyên các điều kiện để mở lại eo biển, bao gồm việc giải tỏa các tài sản bị đóng băng, gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của nước này và chấm dứt sự phong tỏa hải quân của Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã từ chối đề xuất của phía Iran, song vẫn kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được khôi phục.

Eo biển Hormuz có vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và hiện là tâm điểm của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đặc biệt khi lực lượng Houthi đã kiểm soát toàn bộ khu vực bờ Biển Đỏ của Yemen, bao gồm cả eo biển Bab al-Mandab - một tuyến hàng hải quan trọng.

Sau khi giảm hơn 2% vào phiên 25/9 trước thông tin về đề xuất đình chiến của Iran, giá dầu đã bật tăng trở lại trong phiên này, trong đó dầu Brent có thời điểm tăng hơn 3%, vượt trở lại mốc 107 USD/thùng.

Điều này tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về lạm phát và đẩy sự chú ý quay trở lại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp chính sách tiếp theo vào cuối tháng 10, với công cụ FedWatch của CME dự báo xác suất diễn ra đợt tăng lãi suất thứ hai liên tiếp là hơn 65%.

Chuyên gia Stephen Innes của Quintex Intel nhận định căng thẳng Trung Đông đã bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Innes cho biết thị trường vẫn đang đặt cược vào khả năng các bên cuối cùng sẽ quay trở lại bàn đàm phán./.

Thế giằng co giữa dầu mỏ, lợi suất trái phiếu và giá vàng Biến động của giá dầu Brent đang đóng vai trò trung tâm chi phối lạm phát và lãi suất, tạo nên thế giằng co phức tạp với lợi suất trái phiếu Mỹ và đặt thị trường vàng vào một cục diện đầy thách thức.

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