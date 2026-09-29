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Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026: Khẳng định vai trò tiên phong

Chiều 28/9/2026, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

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Chiều 28/9/2026, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

Theo báo cáo, chiến dịch diễn ra từ ngày 23/5 đến 31/8/2026, là năm thứ 27 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai, lấy 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền làm địa bàn trọng tâm.

Sau hơn ba tháng, cả 9/9 chỉ tiêu đều hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Hơn 10,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; hơn 9,2 triệu cây xanh được trồng mới; gần 26.000 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa…/.

(TTXVN/Vietnam+)
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