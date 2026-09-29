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Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á 2026: Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục

Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2026” và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2026.”

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Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vừa công bố kết quả khu vực châu Á năm 2026.

Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2026” (Asia's Leading Destination 2026) và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2026” (Asia’s Leading Heritage Destination 2026).

Đây là lần thứ 8 Việt Nam được trao danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 4 giành giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, hàng loạt điểm đến cũng giành những giải thưởng quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#du lịch Việt Nam #Giải thưởng Du lịch Thế giới
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