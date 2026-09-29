Hà Nội phấn đấu đón 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách vào năm 2030

Thành phố phấn đấu đón 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách vào năm 2030, trong đó, có 13,3 đến 15,3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu đạt 227.000 đến 250.000 tỷ đồng.

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 “Về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh đổi mới tư duy từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị mới, đặc sắc; xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới của Thủ đô, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, một trong 3 cực tăng trưởng du lịch quốc gia, trung tâm du lịch văn hóa-di sản, sáng tạo hàng đầu khu vực và quốc tế; phát triển du lịch thông minh, hiện đại, xanh, bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thành phố phấn đấu đón 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách, trong đó, có 13,3 đến 15,3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu đạt 227 đến 250 nghìn tỷ đồng; đóng góp tổng hợp của du lịch vào GRDP đạt 7,5 đến 8%. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu đón 64-67 triệu lượt khách, trong đó, có 23-25 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu đạt 400-450 nghìn tỷ đồng, đóng góp 12-14% GRDP; có thêm 2 khu du lịch quốc gia và 100% điểm đến được số hóa, quản trị và kết nối dữ liệu đồng bộ./.