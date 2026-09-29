Mỹ-Iran tiếp tục thương lượng về Hormuz và vấn đề hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được thúc đẩy ngày 28/9, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp các nhà trung gian để thảo luận một phương án sửa đổi liên quan việc mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc nới lỏng một phần trừng phạt và giải phóng một số tài sản Iran bị phong tỏa nếu Tehran có những bước đi cụ thể trong vấn đề hạt nhân.

Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, không có đại diện Mỹ tham dự cuộc gặp của ông Araghchi với các nhà trung gian tại New York (Mỹ).

Theo kế hoạch, phía Qatar dự kiến tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran và phía Mỹ trong ngày 28 hoặc 29/9, tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch 7 ngày mà Tehran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đề xuất ban đầu của Iran yêu cầu Mỹ giải phóng tài sản bị phong tỏa, nới trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa các cảng Iran, sau đó Tehran sẽ khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng 1 tuần và nối lại đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, ngày 26/9, Tổng thống Trump đã bác đề xuất của Iran, song các bên trung gian vẫn tiếp tục tìm kiếm một công thức mới. Các cuộc tiếp xúc hậu trường chưa dừng lại và dự thảo đang được thảo luận bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ và sau đó xử lý vấn đề trừng phạt. Washington cũng yêu cầu Tehran có nhượng bộ đối với chương trình hạt nhân, trong đó có vấn đề tiếp cận của các thanh sát viên.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là khả năng Washington sử dụng các biện pháp kinh tế để thúc đẩy tiến trình.

Theo báo Axios (Mỹ) và Kênh truyền hình 12 (Israel), ông Trump đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt ở mức hạn chế và giải phóng một phần tài sản Iran bị phong tỏa nếu Tehran chứng minh nước này “nghiêm túc” trong việc đạt thỏa thuận và thể hiện sự linh hoạt về vấn đề hạt nhân.

Một quan chức Mỹ được dẫn lời cho biết các cuộc đàm phán đến nay diễn ra “tích cực và mang tính xây dựng.”

Iran hiện vẫn giữ thái độ thận trọng. Truyền thông nhà nước Iran cho biết phái đoàn nước này tại New York không có kế hoạch tiến hành thêm cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp nào với Mỹ, nhưng việc ông Araghchi tiếp tục gặp các nhà trung gian cho thấy kênh trao đổi thông qua Qatar vẫn được duy trì.

Diễn biến mới cũng cho thấy eo biển Hormuz, các biện pháp trừng phạt và chương trình hạt nhân đang ngày càng được đặt trong cùng một tiến trình thương lượng, trong đó khả năng đạt thỏa thuận phụ thuộc đáng kể vào việc hai bên có tìm được công thức trao đổi và trình tự nhượng bộ mà cả Washington và Tehran có thể chấp nhận hay không./.

Tổng thống Mỹ bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.