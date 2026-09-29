Iraq đẩy mạnh truy quét IS trước khi Mỹ rút quân

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn truyền thông Iraq cho biết lực lượng chống khủng bố của nước này (CTS) vừa tiến hành các hoạt động truy quét, bắt giữ và tiêu diệt các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giữa lúc Mỹ chuẩn bị hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq.

CTS ngày 28/9 tuyên bố 3 đối tượng bị cáo buộc là thành viên IS đã bị bắt giữ tại tỉnh Sulaymaniyah.

Chiến dịch này được thực hiện theo lệnh tư pháp và dựa trên các nỗ lực tình báo nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố tái tổ chức hoạt động.

Trước đó cùng ngày, báo The National đưa tin CTS đã tiêu diệt 2 nghi phạm đánh bom tự sát IS trong một cuộc đụng độ tại thị trấn Altun Kupri, phía Bắc thành phố Kirkuk. 1 đối tượng khác bị thương và bị bắt giữ, 1 dân thường thiệt mạng và 2 thành viên CTS bị thương trong vụ việc.

Các hoạt động trên diễn ra chỉ vài ngày trước thời điểm Mỹ dự kiến hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq vào 30/9, sau khi kết thúc sứ mệnh chiến đấu của liên minh quốc tế chống IS tại quốc gia Trung Đông./.

Iraq đẩy nhanh việc rút quân của liên minh do Mỹ dẫn đầu Thủ tướng Iraq cho biết nước này sẽ thúc đẩy rút sớm lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, coi đây là bước cần thiết để giảm căng thẳng với các nhóm vũ trang và tăng quyền kiểm soát an ninh quốc gia.