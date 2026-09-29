Israel lo ngại Hamas tái củng cố quyền kiểm soát tại Dải Gaza

Giới chức an ninh Israel ngày 28/9 bày tỏ lo ngại trước các hoạt động gần đây của Hamas nhằm củng cố trở lại quyền kiểm soát tại những khu vực ở Dải Gaza do lực lượng này nắm giữ, trong bối cảnh Israel có khả năng sẽ mở rộng hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ này.

Kênh 12 của Israel đưa tin các cơ quan an ninh đang theo dõi sát động thái Hamas tăng cường kiểm soát đối với người dân và khôi phục hoạt động tại các khu vực nằm dưới quyền của lực lượng này.

Một số quan chức an ninh cho rằng với xu hướng hiện nay, khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mở rộng tại Dải Gaza ngày càng lớn, dù chưa có thông tin cho thấy quyết định chính thức đã được đưa ra.

Những lo ngại trên đã xuất hiện từ đầu tháng Chín. Kênh 12 ngày 9/9 dẫn đánh giá của quân đội Israel cho biết Hamas đang lấy rocket và vũ khí hạng nhẹ khỏi các kho để trang bị cho lực lượng và tái củng cố quyền kiểm soát quân sự tại Gaza.

Phía Israel khi đó cho rằng mức độ sẵn sàng đối đầu của Hamas đang tăng lên và đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào một số kho vũ khí và cơ sở phóng rocket của lực lượng này.

Song song với việc theo dõi khả năng Hamas phục hồi năng lực, quân đội Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào đội ngũ chỉ huy và các thành viên của lực lượng này.

Ngày 28/9, IDF thông báo đã tiêu diệt Shadi Abu Hasira - nhân vật mà quân đội Israel cáo buộc điều hành một mạng lưới đổi tiền và chuyển hàng chục triệu shekel cho cánh quân sự Hamas để tài trợ hoạt động, khôi phục cơ sở hạ tầng và chuẩn bị những cuộc tấn công.

Một nguồn tin thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam Israel khẳng định các hoạt động nhằm vào ban lãnh đạo Hamas sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết,” đồng thời cảnh báo những người tham gia lên kế hoạch hoặc thực hiện các cuộc tấn công chống Israel sẽ trở thành mục tiêu.

Những diễn biến trên cho thấy tình hình Gaza đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại, khi Israel ngày càng lo ngại Hamas tận dụng thời gian gián đoạn giao tranh quy mô lớn để khôi phục cơ cấu tổ chức và củng cố quyền kiểm soát tại các khu vực còn nằm dưới ảnh hưởng của lực lượng này./.

Gaza đang hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất thế giới Theo UNCTAD, 92% cơ sở kinh tế của Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. GDP bình quân đầu người hàng ngày của Gaza là 0,58 USD. Giá cả cao hơn 274% so với năm 2022.