Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ đề xuất chi thêm 30 tỷ USD nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu

Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang và chi tiêu quân sự

Google kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU

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Minh Hiếu