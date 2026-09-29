Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: 9 ghế Thượng viện có khả năng đổi đảng kiểm soát

Để giành lại thế đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 ở Mỹ, đảng Dân chủ cần đánh bại các thượng nghị sỹ Cộng hòa tại một số bang nghiêng về đảng Cộng hòa, trong đó có những bang đã nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, không bầu bất cứ nghị sỹ Dân chủ nào vào Thượng viện.

Theo nhật báo Washington Post, đây là một khả năng trong bối cảnh nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump đang không được lòng dân.

Biên tập viên Jessica Taylor - chuyên gia phụ trách Thượng viện và các thống đốc của trang phân tích bầu cử phi đảng phái Cook Political Report - nhận xét “ngay cả các bang nghiêng về đảng Cộng hòa cũng không còn an toàn khi chứng kiến tỷ lệ ủng hộ tổng thống sụt giảm mạnh như mức đi xuống của ông Trump.”

Washington Post liệt kê 9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ có khả năng thay đổi đảng kiểm soát gồm tại North Carolina, Ohio, Maine, Alaska, Michigan, Iowa, Texas, Georgia và New Hampshire. Trong đó, 6 ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ tại North Carolina, Ohio, Maine, Alaska, Iowa và Texas có khả năng chuyển sang đảng Dân chủ; trong khi 3 ghế do đảng Dân chủ nắm giữ tại Michigan, Georgia và New Hampshire có khả năng chuyển sang đảng Cộng hòa./.

Đảng Cộng hòa của Mỹ tăng cường vận động trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Phát biểu tại ngày cuối Đại hội giữa nhiệm kỳ đảng Cộng hòa ngày 10/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.