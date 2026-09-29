Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tuần này có thể định hình chính sách lãi suất của Fed

Đến cuối tuần này, giới chức và các nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều thông tin về diễn biến của thị trường lao động và lạm phát Mỹ vào cuối mùa Hè, trong bối cảnh ngày 30/9 cũng là thời điểm kết thúc quý III, đồng thời là ngày kết thúc năm tài chính của Chính phủ Mỹ.

Ngày 29/9, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố số liệu tháng 8 về số việc làm và tình hình luân chuyển lao động, qua đó cung cấp những thông tin chi tiết về diễn biến của thị trường việc làm.

Ngày 30/9, một trong những số liệu đầu tiên về việc làm trong khu vực tư nhân tháng 9 sẽ được công ty ADP công bố. Trong khi đó, báo cáo việc làm tháng 9 của Chính phủ Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 2/10.

Cũng trong ngày 30/9, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố số liệu tháng 8 về thu nhập cá nhân và chi tiêu tiêu dùng, cùng với Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) theo dõi và sử dụng làm mục tiêu.

Các số liệu trên sẽ góp phần quyết định liệu Fed có tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng 10, sau khi đã tăng lãi suất tại cuộc họp trước đó, hay không. Trước cuộc họp này, Fed cũng sẽ có thêm số liệu về lạm phát tháng 9, dự kiến được công bố trong những tuần tới.

Các nhà phân tích dự báo chỉ số lạm phát nói trên sẽ tăng nhẹ so với tháng trước. Theo dự báo đồng thuận của các chuyên gia được Bloomberg khảo sát, giá tiêu dùng cơ bản dự kiến tăng 0,3% và chỉ số giá chung tăng 0,5% so với tháng trước, cao hơn mức tăng lần lượt 0,2% và 0,4% trong tháng 7.

Dự báo đồng thuận cũng cho rằng Mỹ sẽ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần đã duy trì gần mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ trong những tuần gần đây, củng cố nhận định rằng thị trường lao động đang duy trì trạng thái tích cực và thậm chí có thể đang tăng tốc.

Các số liệu hiện cho thấy đây có thể là một quý tăng trưởng mạnh của kinh tế Mỹ. Công cụ theo dõi GDPNow của Fed Atlanta đưa ra ước tính tăng trưởng GDP theo thời gian thực ở mức 5%. Nếu được xác nhận, đây sẽ là mức tăng trưởng GDP mạnh nhất kể từ quý IV/2021.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 27/9 cho rằng Fed cần giữ “tư duy cởi mở” trong đánh giá triển vọng lạm phát và điều hành lãi suất, trong bối cảnh năng suất lao động được kỳ vọng cải thiện nhờ AI và chính sách giảm các quy định của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo ông Bessent, những yếu tố này có thể giúp nền kinh tế Mỹ duy trì tăng trưởng mạnh mà không nhất thiết tạo ra áp lực lạm phát tương ứng.

Phát biểu trên Fox News, ông Bessent cho rằng Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận thức rõ nền kinh tế Mỹ hiện đang có những cải thiện về năng suất tương tự, thậm chí có thể lớn hơn, giai đoạn bùng nổ Internet dưới thời cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan. Ông cho rằng Fed không nên phản ứng quá nhanh với tăng trưởng mạnh nếu sự mở rộng kinh tế đi kèm với những cải thiện đáng kể về năng suất và môi trường kinh doanh.

Nhận định trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Fed tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75%-4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Fed lý giải quyết định này bằng việc áp lực giá vẫn ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng gia tăng.

Đồng đôla Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ vẫn ghi nhận tốc độ tăng giá trên 3%, trong khi một số quan chức Fed cũng cảnh báo các cú sốc nguồn cung hiện nay có thể kéo dài hơn so với trước đây. Theo số liệu được công bố trong tháng 9, lạm phát lõi của Mỹ trong tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, ông Bessent cho rằng xu hướng của lạm phát lõi trong những tháng gần đây nhìn chung ổn định và có dấu hiệu giảm. Ông cũng cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao gần đây không hoàn toàn phản ánh kỳ vọng lạm phát, mà còn liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh hơn và biến động giá năng lượng.

Một yếu tố gây sức ép lớn lên lạm phát Mỹ hiện nay là giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh do xung đột với Iran và các gián đoạn trên thị trường năng lượng quốc tế. Giá năng lượng tăng đã lan sang chi phí vận tải và nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế, đồng thời góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ và toàn cầu lên cao. Các biến động của giá dầu thời gian qua cũng khiến thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed./.

Quan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế Theo Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, mức lạm phát mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu hàng ngày vượt xa phạm vi biến động của giá dầu.

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