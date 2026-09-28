Hàn Quốc cảnh báo rủi ro bên ngoài có thể làm biến động thị trường tài chính

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 28/9 cho biết mức độ bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế đã gia tăng trong kỳ nghỉ Chuseok, đồng thời cảnh báo những diễn biến bên ngoài có thể làm tăng biến động trên thị trường tài chính và ngoại hối trong nước.

Phó Thống đốc BoK Kwon Min-soo đưa ra đánh giá trên tại cuộc họp về tình hình thị trường diễn ra sáng 28/9, sau kỳ nghỉ Chuseok từ ngày 24-27/9.

Theo ông, mặc dù các thị trường chứng khoán lớn và đồng USD không có biến động lớn, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thế giới đã tăng đáng kể do thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

BoK cho rằng các yếu tố rủi ro bên ngoài cần tiếp tục được theo dõi, trong đó có diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran, những lo ngại về tình hình tài chính công của các nước và sự thay đổi kỳ vọng đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Kwon Min-soo cho biết các yếu tố nền tảng của kinh tế Hàn Quốc hiện vẫn ở trạng thái tốt, song cảnh báo biến động trên thị trường tài chính và ngoại hối trong nước có thể gia tăng tùy thuộc diễn biến của các rủi ro bên ngoài.

Phó Thống đốc Kwon Min-soo cho biết BoK sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường tài chính quốc tế và trong nước, đồng thời duy trì mức độ cảnh giác cao trước khả năng môi trường tài chính toàn cầu thay đổi.

Cuộc họp được tổ chức nhằm đánh giá diễn biến của thị trường tài chính quốc tế trong kỳ nghỉ Chuseok và tác động tiềm tàng đối với thị trường tài chính, ngoại hối Hàn Quốc khi thị trường trong nước hoạt động trở lại./.

Đồng won Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2024 Đà tăng của đồng won trong những tuần gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi việc các doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc bán USD và chuyển đổi nguồn thu ngoại tệ sang đồng won.