Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống Trump đặt cược vào dự án thép 15 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực về đầu tư và sản xuất trong nước nhằm củng cố những thành tựu kinh tế của chính quyền trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh cử tri vẫn quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt.

Trong động thái mới nhất, ông Trump ngày 28/9 công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy thép trị giá 15 tỷ USD tại bang Iowa. Nhà Trắng mô tả đây sẽ là nhà máy thép lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Theo kế hoạch, đơn vị triển khai dự án này là Mesabi Metallics, một công ty khai khoáng có trụ sở tại bang Minnesota.

Nhà máy dự kiến sử dụng quặng sắt từ mỏ mới của Mesabi Metallics tại Minnesota. Giai đoạn đầu sẽ có công suất khoảng 7,5 triệu tấn thép mỗi năm, trước khi có thể nâng lên 10 triệu tấn.

Dự án dự kiến tạo ít nhất 1.750 việc làm lâu dài tại Iowa và hỗ trợ khoảng 5.000-6.000 việc làm trong quá trình xây dựng. Theo Nhà Trắng, nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất thép tại Iowa vào năm 2030.

Phát biểu tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là một khoản đầu tư khổng lồ," đồng thời nhấn mạnh ngành công nghiệp thép của Mỹ “đang trỗi dậy mạnh mẽ."

Tổng thống Trump đưa ra thông báo trên trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách nhấn mạnh những kết quả từ chương trình nghị sự kinh tế tập trung vào thuế quan và khôi phục sản xuất trong nước.

Ông Trump lập luận rằng việc dựng các rào cản thương mại đối với hàng nhập khẩu sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ và tạo thêm việc làm.

Tuy nhiên, dự án nói trên cũng đặt ra bài toán đối với chính quyền khi giá thép tại Mỹ đã tăng do các rào cản thương mại, trong khi chi phí xây dựng các cơ sở sản xuất trong nước ở mức cao. Bên cạnh đó, thị trường thép toàn cầu những tháng gần đây cũng chịu sức ép từ tình trạng dư thừa công suất và nhu cầu yếu.

Iowa là một trong những địa bàn đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Ông Trump đã giành chiến thắng cách biệt tại Iowa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump gần đây tiếp tục giảm, trong khi cử tri ngày càng quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt, một số nhà phân tích dự báo đảng Cộng hòa đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu Tổng thống Trump không thể xoay chuyển tâm lý này trước ngày bầu cử.

Nếu kịch bản này xảy ra, việc triển khai chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Trump có thể gặp nhiều khó khăn./.

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