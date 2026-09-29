Nhận định Việt Nam vs Thái Lan: Chờ thầy Kim giải bài toán vắng Xuân Son

Trong bối cảnh gặp bất lợi về lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu thận trọng, duy trì sự chặt chẽ trong hiệp một trước khi tìm kiếm cơ hội ở hiệp hai.

Hơn một tháng sau màn đọ sức ở chung kết Giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan một lần nữa tái ngộ ở vòng bảng của một sân chơi đẳng cấp hơn - FIFA ASEAN Cup 2026.

Là giải đấu chính thức của FIFA, lực lượng của các đội có sự nâng cấp đáng kể so với sân chơi khu vực được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, khi những cầu thủ hàng đầu đều có thể trở về phục vụ đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days.

Thái Lan là một trong những đội tuyển có sự nâng cấp chất lượng nhất khi triệu tập đủ mặt anh tài, với những tên tuổi đáng chú ý như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided, Jude Soonsup-Bell, Nicholas Mickelson hay Jonathan Khemdee…

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng như Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Khoa Ngô hay Williams Minh Hoàng…

Tuy nhiên trước thềm trận “đại chiến” ở bảng B, “Binh đoàn Rồng Vàng” lại gặp tổn thất lớn về nhân sự khi chân sút chủ lực Xuân Son gặp chấn thương và phải nói lời chia tay với giải đấu.

Sự vắng mặt của Xuân Son khiến vai trò của Đình Bắc càng trở nên quan trọng hơn với đội tuyển Việt Nam. Khi phương án gây sức ép lên hàng thủ đối phương nhờ vào sức mạnh và khả năng tỳ đè của Xuân Son không còn, giá trị từ những pha đi bóng đột phá, xử lý sáng tạo cùng khả năng khai thác khoảng trống của Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành “vũ khí” xuyên phá hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Trong bối cảnh gặp nhiều bất lợi về mặt lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, cố gắng duy trì sự chặt chẽ trong hiệp một trước khi tìm kiếm cơ hội ở hiệp hai.

Màn thư hùng với “đội hình A” của Thái Lan sẽ là “bài test” kiểm tra năng lực thích nghi của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Một chiến thắng không chỉ củng cố cho quyết tâm vô địch của tuyển Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh, về khả năng vượt khó của tập thể vừa lên ngôi vô địch ở đấu trường Đông Nam Á./.

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam-Thái Lan, cuộc đấu giành ngôi đầu bảng Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 có tính chất quyết định đến vị trí nhất bảng cũng như tấm vé vào chung kết.