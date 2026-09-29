FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam-Thái Lan, cuộc đấu giành ngôi đầu bảng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trận cầu tâm điểm ngày 29/9 chính là màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 vào lúc 19h30 ngày 29/9. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung.

Đây là lần thứ hai trong hơn một tháng hai đội gặp nhau, sau hai lượt trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 vừa diễn ra hồi tháng 8, khi Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.

Sân Si Jalak Harupat cũng là nơi hai đội đều đã thi đấu ở lượt trận đầu tiên tại giải năm nay. Việt Nam thắng Philippines 1-0, còn Thái Lan vượt qua Pakistan 4-0.

Đội tuyển Việt Nam đang cùng có 3 điểm như đội tuyển Thái Lan nhưng tạm đứng thứ 2 bảng B do hiệu số bàn thắng kém hơn.

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, bảng B chỉ có một đội giành quyền vào chung kết. Vì vậy, kết quả cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan có thể tạo ra khác biệt đáng kể trước khi mỗi đội bước vào trận cuối gặp Philippines hoặc Pakistan.

Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan sau chiến thắng tối thiểu trước Philippines. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 25 sau tình huống phối hợp có sự tham gia của Williams Minh Hoàng.

Tuy nhiên, trận ra quân cũng để lại vấn đề về lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Xuân Son phải rời sân vì chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu tại giải.

Tiền đạo này đã trở về Việt Nam để bắt đầu quá trình điều trị và phục hồi. Trước đó, đội tuyển cũng không có Nguyễn Quang Hải do chấn thương cổ chân.

Nguyễn Hoàng Đức, người giữ vai trò đội trưởng tại giải, chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương cơ háng và không thi đấu trong trận gặp Philippines.

Trong trận đấu này, Đình Bắc đã mang băng đội trưởng khi Xuân Son rời sân. Việc Hoàng Đức có thể ra sân trước Thái Lan hay không vì vậy là một trong những vấn đề được quan tâm trước trận.

Trong khi đó, Thái Lan có khởi đầu thuận lợi hơn về mặt tỷ số khi thắng đậm trước Pakistan 4-0. Cầu thủ Teerasak Poeiphimai ghi hai bàn, Jude Soonsup-Bell ghi một bàn và bàn còn lại đến từ pha phản lưới của Haris Zeb. Soonsup-Bell phải rời sân vì chấn thương ngay đầu hiệp hai.

Thái Lan bước vào trận gặp Việt Nam với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn so với đội hình đã tham dự chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8.

Trong trận thắng Pakistan, một số gương mặt đáng chú ý không được sử dụng hoặc chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, cho thấy huấn luyện viên Anthony Hudson có thêm phương án nhân sự cho cuộc đối đầu với Việt Nam.

Trận đấu tối 29/9 diễn ra không lâu sau khi hai đội Việt Nam và Thái Lan vừa trải qua hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026. Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2, sau khi thắng 2-0 ở lượt đi tại Bangkok và hòa 2-2 ở lượt về tại Hà Nội. Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup là một giải đấu khác với thể thức và lịch thi đấu riêng, trong khi lực lượng hai đội cũng có những thay đổi.

Sau trận Việt Nam-Thái Lan, mỗi đội còn một trận vòng bảng. Việt Nam sẽ gặp Pakistan tại Jakarta ngày 2/10, trong khi Thái Lan đối đầu Philippines tại Bandung cùng ngày.

Ở trận đấu còn lại của lượt trận thứ hai ngày 29/9, Philippines gặp Pakistan lúc 16g cũng trên sân Si Jalak Harupat./.

Đội tuyển Việt Nam quyết giành kết quả tốt nhất trước Thái Lan Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là hướng tới kết quả tốt trước Thái Lan để tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.