Chủ tịch FIFA sẽ dự khán trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino sẽ có mặt tại thủ đô Jakarta để theo dõi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 và tham dự lễ bế mạc giải đấu vào ngày 5/10 tới.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, lần đầu tiên được tổ chức theo hệ thống của FIFA, sẽ diễn ra tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta.

Sự hiện diện của ông Infantino được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của giải đấu.

Trước đó, Chủ tịch FIFA đã có mặt tại sân Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và đối thủ trong trận tranh chức vô địch ngày 26/8, đồng thời trực tiếp trao cúp cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục diễn ra trong ngày 28/9 với hai trận đấu tại bảng A Division 1. Singapore gặp Bangladesh, trước khi Malaysia đối đầu chủ nhà Indonesia.

Malaysia và Indonesia đều có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Malaysia đánh bại Bangladesh 3-0, còn Indonesia vượt qua Singapore 2-0.

Do chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết Division 1, cuộc đối đầu giữa Malaysia và Indonesia có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Ở trận còn lại, Singapore và Bangladesh đều chưa có điểm sau lượt mở màn, khiến cuộc đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội để một trong hai đội duy trì hy vọng cạnh tranh vị trí đầu bảng.

FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức theo hai hạng đấu, trong đó Division 1 quy tụ các đội tuyển hàng đầu khu vực. Các trận đấu vòng bảng diễn ra tại Indonesia trước khi hai đội đứng đầu các bảng giành quyền vào vòng tranh chức vô địch./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu các đội tuyển Philippines, Thái Lan và Pakistan ở bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.