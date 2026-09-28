Đội tuyển Việt Nam quyết giành kết quả tốt nhất trước Thái Lan

Chiều 28/9, tại Bandung, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận quyết đấu với Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận đấu này có tính chất quyết định rất lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết để tranh ngôi vô địch.

Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp Thái Lan

Trước cuộc chạm trán Thái Lan, tiền vệ Nguyễn Hai Long cho rằng đây là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng và lối chơi có sự gắn kết.

“Chắc chắn là giải đấu này thì tất cả các đội tuyển đều có lực lượng mạnh nhất và bản thân tôi cũng như các cầu thủ đều cảm thấy rất hào hứng để bước vào trận đấu ngày mai gặp Thái Lan. Hy vọng đây sẽ là một trận đấu có tính chuyên môn cao và sẽ là một trận đấu hay dành cho khán giả,” Hai Long chia sẻ.

Hai Long cho biết toàn đội đã dành thời gian phân tích đối thủ Thái Lan và sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. “Buổi sáng nay, toàn đội cũng đã họp băng về đội tuyển Thái Lan và chắc chắn là toàn đội dành một sự tôn trọng dành cho đội tuyển Thái Lan. Các cầu thủ sẽ cố gắng hết khả năng của mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ,” Hai Long nói.

Sau lượt trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đang cùng có 3 điểm như Thái Lan nhưng xếp thứ 2 bảng B do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Vì thế, Hai Long khẳng định mục tiêu của toàn đội là hướng tới kết quả tốt để tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào chung kết. “Mục tiêu của toàn đội sẽ là một kết quả tốt nhất ở trận đấu ngày mai để có lợi thế đi tiếp vào trận chung kết,” Hai Long chia sẻ.

Theo Hai Long, sự nhuần nhuyễn và gắn kết trong lối chơi là một trong những điểm mạnh của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng đang tập trung phân tích đối thủ để tìm ra phương án phù hợp.

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục ghi bàn vào lưới Thái Lan, Hai Long cho biết anh sẽ nỗ lực tận dụng mọi cơ hội, không chỉ ở trận đấu ngày mai. “Đương nhiên là không chỉ trận đấu Thái Lan mà tất cả các trận đấu, nếu có cơ hội thì tôi sẽ cố gắng ghi bàn cũng như đóng góp vào thành tích chung của toàn đội.”

Williams Minh Hoàng tự tin đối đầu Thái Lan

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19g30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Ở trận này, tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn khi không có sự góp sức của Xuân Son vì chấn thương. Vắng Xuân Son, tiền đạo Williams Minh Hoàng nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục trao cơ hội đá chính ở trận gặp Thái Lan.

Ở trận đấu ra quân, dù không trực tiếp ghi tên lên bảng điện tử, Williams Minh Hoàng đã để lại dấu ấn ở bàn mở tỷ số của Nguyễn Đình Bắc ở phút 25.

Trong buổi tập trước đó, Williams Minh Hoàng cho biết anh rất trân trọng cơ hội được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao trong trận đấu với Philippines, đồng thời đánh giá cao tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Williams Minh Hoàng trên sân tập cùng đồng đội. (Nguồn: VFF)

“Các đồng đội của tôi - Adou Minh và Khoa - đã có màn ra mắt. Tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi. Với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu tiên đến phút 95 để giành trọn 3 điểm đầu tiên,” Williams Minh Hoàng cho biết.

Chia sẻ về việc thi đấu ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Williams Minh Hoàng cho rằng không có quá nhiều khác biệt về chiến thuật khi anh từng thi đấu với sơ đồ tương tự. “Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng,” Minh Hoàng nói.

Hướng tới cuộc đối đầu với Thái Lan, Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin: “Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này.”

Cầu thủ sinh năm 2007 cũng đánh giá cao sự phối hợp với Nguyễn Đình Bắc và sự hỗ trợ từ các đồng đội kể từ khi lên tuyển: “Kể từ ngày tôi lên tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng.”

Trước trận đấu với Thái Lan, Williams Minh Hoàng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đang theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Anh nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển ở mọi nơi trên thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như ‘cầu thủ thứ 12’ trên sân vậy.”

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nối dài kỷ lục bất bại cùng đội tuyển Việt Nam Với việc giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Philippines, huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại cùng đội tuyển Việt Nam lên 27 trận.