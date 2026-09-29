ASIAD 2026: Đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 20 huy chương

Đoàn thể thao Việt Nam đã đón tin vui ngay trong buổi sáng 29/9 khi đội tuyển Cầu mây Việt Nam giành chiến thắng ở chung kết nội dung đôi nữ tại ASIAD 2026.

Ở trận chung kết, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines đầy thuyết phục 2-0 để giành huy chương Vàng.

Bước vào trận đấu, các vận động viên của Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng giành chủ động, tạo sức ép cho đối thủ trước khi giành chiến thắng cách biệt 15-8.

Sang set 2, đội tuyển Cầu mây Việt Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt đối thủ để khép lại set đấu với chiến thắng 15-4, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và bước lên bục cao nhất.

Tấm huy chương Vàng ở nội dung đôi nữ đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASIAD sau 20 năm chờ đợi.

Cũng ở môn Cầu mây, bộ ba Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh đã giành huy chương Đồng nội dung regu nam sau khi để thua Thái Lan ở bán kết.

Thành tích của cầu mây Việt Nam giúp đoàn thể thao Việt Nam có được 2 huy chương Vàng, đồng thời cán mốc huy chương thứ 20 tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20.

Tấm huy chương Vàng đầu tiên mà đoàn thể thao Việt Nam có được ở ASIAD 2026 thuộc về Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm của đội tuyển Karate.

Bộ ba võ sỹ Karate đã xuất sắc đánh bại Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Animi Soumeh Kabodin Sepideh của Iran 5-0 để giành huy chương Vàng nội dung kata đồng đội nữ.

Như vậy, tính đến 9g sáng 29/9, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam tạm vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Đáng chú ý, tấm huy chương Vàng của đội tuyển Cầu mây được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các vận động viên Việt Nam đang tranh tài ở nhiều môn trong những ngày cuối của Đại hội.

Tại ASIAD 2026, mục tiêu mà đoàn thể thao Việt Nam hướng đến là giành từ 4 đến 6 huy chương Vàng và phấn đấu lọt top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm và Bùi Ngọc Nhi giành huy chương Vàng nội dung kata đồng đội nữ môn karate tại ASIAD 2026 ở Toyohashi, Nhật Bản, ngày 22/9. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đặt kỳ vọng ở môn Điền kinh khi liên tiếp có các nội dung tranh huy chương. Vận động viên Dương Thị Thảo góp mặt ở chung kết nhảy cao nữ, trong khi hai đội tiếp sức 4x400m nữ và nam lần lượt bước vào cuộc đua với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Ở nội dung 4x400m nữ, danh sách đăng ký của đoàn Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Lê Thị Tuyết Mai. Đội nam có Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn.

Cả hai đội đều bước vào chung kết với thành tích đáng chú ý ở đấu trường khu vực và châu lục. Đội nữ từng giành huy chương vàng Giải vô địch Tiếp sức châu Á với thành tích 3 phút 31 giây 16, trong khi đội nam cũng vô địch giải đấu này và lập kỷ lục quốc gia với thời gian 3 phút 02 giây 60.

Cục diện top đầu bảng tổng sắp huy chương

Cuộc cạnh tranh ngôi vị số 1 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 diễn ra không thực sự căng thẳng như kỳ vọng khi đoàn thể thao Trung Quốc sớm tạo ra khoảng cách quá lớn.

Tính đến sáng 29/9, đoàn thể thao Trung Quốc vượt trội so với các đoàn còn lại khi giành đến 132 huy chương Vàng, 53 huy chương Bạc và 45 huy chương Đồng.

Với thành tích này, vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chắc chắn sẽ thuộc về Trung Quốc.

Đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản cũng vững vàng ở vị trí thứ 2 với 41 huy chương Vàng, 68 huy chương Bạc và 63 huy chương Đồng.

Vị trí thứ 3 bảng tổng sắp đang thuộc về đoàn thể thao Hàn Quốc với 21 huy chương Vàng, 26 huy chương Bạc và 44 huy chương Đồng.

Ở các vị trí còn lại trong top 10 bảng tổng sắp huy chương lần lượt thuộc về các đoàn Uzbekistan, Kazakhstan, Thái Lan, Bahrain, Iran, Triều Tiên và Malaysia./.

Cầu mây mang về huy chương vàng thứ hai cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Với tấm huy chương vàng mới từ môn Cầu mây, đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 20 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.