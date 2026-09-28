Cờ vua Việt Nam tạo dấu ấn tại FIDE Chess Olympiad 2026

Liên đoàn Cờ Việt Nam thông tin đội tuyển Cờ vua Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại Giải vô địch Cờ vua Thế giới - FIDE Chess Olympiad 2026, diễn ra từ ngày 16-27/9 tại Samarkand (Uzbekistan), trong đó đội tuyển nữ lần đầu nằm trong Top 10 chung cuộc, còn đội tuyển Open giành huy chương Vàng Nhóm B.

FIDE Chess Olympiad 2026 quy tụ 202 đội tuyển ở bảng Open và 189 đội tuyển ở bảng Nữ, là một trong những giải đấu đồng đội quan trọng nhất của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE).

Tại giải năm nay, đội tuyển Việt Nam tham dự với lực lượng gồm nhiều kỳ thủ giàu kinh nghiệm cùng các kỳ thủ trẻ đang có bước tiến về chuyên môn.

Ở bảng Open, đội tuyển Việt Nam kết thúc 11 vòng đấu ở vị trí 19/206 với 14 điểm (gồm 6 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua). Từ vị trí hạt giống số 47, các kỳ thủ Việt Nam đã cải thiện 28 bậc trên bảng xếp hạng chung cuộc và giành huy chương Vàng nhóm B. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ rất mạnh là Na Uy (3-1) ở vòng 10 và hòa Kazakhstan (2-2) ở vòng đấu cuối.

Đội tuyển Open gồm các kỳ thủ Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc và Nguyễn Hoàng Nam, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Lương Trọng Minh. Trong đó, hai kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy đạt chuẩn Kiện tướng quốc tế (GM norm) tại giải.

Ở bảng Nữ, đội tuyển Việt Nam tạo dấu ấn nổi bật khi cán đích ở vị trí thứ 9 trong tổng số 189 đội tuyển, chính thức góp mặt trong Top 10 chung cuộc.

Từ vị trí hạt giống số 21, đội tuyển đã tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng và có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Brazil, Croatia, Bulgaria và Indonesia, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 sau vòng 10.

Ở vòng đấu cuối, đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc, đội sau đó giành chức vô địch bảng Nữ.

Đội tuyển nữ tham dự giải gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Lương Phương Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hưng và Bạch Ngọc Thùy Dương, do Huấn luyện viên Bùi Vinh dẫn dắt.

Thành tích Top 10 tại một kỳ Olympiad là kết quả đáng chú ý của cờ vua nữ Việt Nam trong bối cảnh giải đấu quy tụ gần 190 đội tuyển.

Ở nội dung cá nhân, nữ đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng giành huy chương Bạc trên bàn 5. Thành tích này góp thêm dấu ấn cho đội tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Trà Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, một kết quả đáng chú ý khác là đội tuyển Việt Nam xếp thứ 12 chung cuộc tại Nona Gaprindashvili Trophy (giải thưởng cao quý trong môn cờ vua dành cho quốc gia có tổng thành tích kết hợp tốt nhất giữa cả hai bảng Mở rộng và bảng Nữ tại mỗi kỳ Olympiad Cờ vua), bảng xếp hạng tổng hợp thành tích của đội tuyển Open và đội tuyển nữ tại FIDE Chess Olympiad 2026. Những kết quả trên cho thấy sự tiến bộ của các đội tuyển Việt Nam tại đấu trường cờ vua đồng đội lớn của thế giới.

Theo dự kiến, các thành viên đội tuyển Cờ vua Việt Nam sẽ trở về nước ở hai địa điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng ngày 30/9./.

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