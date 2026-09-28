ASIAD 2026: Cầu mây giải "khát" huy chương, đôi nữ vào chung kết

Ngày thi đấu 28/9 tại ASIAD 20 mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tấm huy chương Đồng của đội cầu mây regu nam khép lại 2 ngày liên tiếp “trắng” huy chương; đôi nữ cầu mây tiến vào trận tranh huy chương Vàng, trong khi hai võ sỹ boxing cũng giành quyền vào bán kết.

Ở bán kết nội dung regu nam, Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh thua Thái Lan 0-2, với tỷ số hai set là 7-15 và 6-15. Theo thể thức thi đấu, hai đội thua bán kết cùng nhận huy chương Đồng.

Cầu mây tiếp tục mang đến niềm vui ở nội dung đôi nữ. Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thắng Malaysia 2-0 ở lượt cuối vòng bảng, sau đó vượt qua Hàn Quốc với tỷ số tương tự tại bán kết.

Hai tuyển thủ Việt Nam sẽ gặp Philippines trong trận tranh huy chương Vàng lúc 7h00 ngày 29/9. Việc vào chung kết bảo đảm cho đôi nữ Việt Nam ít nhất một huy chương Bạc.

Môn boxing cũng ghi nhận hai chiến thắng, mở thêm cơ hội giành huy chương cho đoàn Việt Nam. Nguyễn Thị Tâm thắng Bak Cho Rong (Hàn Quốc) 5-0 tại tứ kết hạng 51 kg nữ. Lưu Diễm Quỳnh cũng vượt qua Khoshkhabar Parmida (Iran) 5-0 ở hạng 75 kg. Cả hai vào bán kết và chắc chắn có ít nhất huy chương Đồng theo thể thức thi đấu.

Ở môn điền kinh, đội tiếp sức 4x400 m nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc về nhì lượt chạy vòng loại với thành tích 3 phút 04 giây 17, qua đó giành quyền vào chung kết. Ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường xếp thứ sáu với thành tích 8 phút 57 giây 71.

Môn bắn súng chưa có thêm huy chương. Trịnh Thu Vinh xếp thứ tư chung kết 25 m súng ngắn nữ; đội nữ Việt Nam cũng đứng thứ tư nội dung đồng đội với 1.732 điểm, kém vị trí giành huy chương Đồng 2 điểm./.

ASIAD 2026: Cầu mây giành HCĐ, quyền Anh có thêm hai suất tranh huy chương Đoàn thể thao Việt Nam đã giải tỏa cơn khát huy chương sau hai ngày chưa có thêm thành tích khi đội tuyển cầu mây nam giành huy chương Đồng tại ASIAD 2026.

​