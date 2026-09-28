VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 thu hút hơn 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế

VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 đánh dấu lần đầu tiên Herbalife Việt Nam tài trợ một giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Sự kiện diễn ra từ ngày 25 - 27/9, thu hút hơn 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi mở rộng chương trình hợp tác với VnExpress khi lần đầu tiên đồng hành cùng giải chạy được tổ chức tại Nghệ An. Việc liên tục duy trì và mở rộng hoạt động tài trợ cho các giải chạy trên toàn quốc là một phần trong cam kết mạnh mẽ của Herbalife nhằm góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn. Chúng tôi tin rằng các sự kiện chạy bộ không chỉ giúp mỗi cá nhân chinh phục giới hạn của bản thân mà còn truyền cảm hứng để nhiều người thực hành chạy bộ như một thói quen hàng ngày để sống khỏe mạnh hơn”.

Giải chạy có các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Cung đường đưa người chạy qua những tuyến đường mang tính biểu tượng, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và các địa danh văn hóa đặc sắc của tỉnh Nghệ An.

Sự kiện chọn Quảng trường Hồ Chí Minh làm khu vực xuất phát và về đích, đồng thời đi qua các trục đường huyết mạch như Đại lộ Lênin và Đại lộ Vinh – Cửa Lò.

VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 là sự kiện thứ tư trong chuỗi các giải chạy của hệ thống VnExpress mà Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành trong năm 2026./.

Vận động viên Châu Tuyết Vân tham gia giao lưu và biểu diễn khu vực expo của giải chạy. (Ảnh: PV/Vietnam+)