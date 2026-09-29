Ngày thi đấu 29/9: Cầu mây hướng tới Huy chương vàng, chờ Điền kinh bứt phá

Ngày 29/9 là một trong những ngày thi đấu đáng chờ đợi của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 khi các vận động viên góp mặt ở nhiều nội dung có khả năng tranh huy chương.

Tâm điểm là trận chung kết đôi nữ môn Cầu mây, bên cạnh ba nội dung chung kết của Điền kinh và cơ hội tiến sâu của hai võ sỹ Kurash.

Cơ hội tranh huy chương vàng được chờ đợi nhất đến từ Cầu mây. Sau khi vượt qua Hàn Quốc 2-0 ở bán kết, bộ đôi vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên sẽ bước vào trận chung kết đôi nữ gặp Philippines.

Với việc đã góp mặt ở trận tranh ngôi cao nhất, Cầu mây Việt Nam chắc chắn giành ít nhất huy chương bạc và đứng trước cơ hội lần đầu trở lại vị trí cao nhất ở nội dung đôi nữ kể từ ASIAD 2006.

Đây cũng là nội dung tiếp tục mang đến hy vọng cho Cầu mây Việt Nam sau khi đội 3 nam gồm Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh giành HCĐ trong ngày 28/9.

Nếu giành chiến thắng ở trận chung kết đôi nữ, Cầu mây sẽ trở thành một trong những môn để lại dấu ấn đậm nét nhất của Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Sau Cầu mây, Điền kinh là tâm điểm lớn nhất trong phần thi đấu cuối ngày khi liên tiếp có các nội dung tranh huy chương. vận động viên Dương Thị Thảo góp mặt ở chung kết nhảy cao nữ, trước khi hai đội tiếp sức 4x400m nữ và nam lần lượt bước vào cuộc đua với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Ở nội dung 4x400m nữ, danh sách đăng ký của đoàn Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Lê Thị Tuyết Mai. Đội nam có Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn.

Cả hai đội đều bước vào chung kết với thành tích đáng chú ý ở đấu trường khu vực và châu lục. Đội nữ từng giành huy chương vàng Giải vô địch Tiếp sức châu Á với thành tích 3 phút 31 giây 16, trong khi đội nam cũng vô địch giải đấu này và lập kỷ lục quốc gia với thời gian 3 phút 02 giây 60.

Tuy nhiên, ASIAD quy tụ những đội tuyển mạnh nhất châu Á, vì vậy các vận động viên Việt Nam sẽ phải đạt phong độ cao nhất nếu muốn cạnh tranh trên bục huy chương. Mặc dù vậy, việc cùng góp mặt ở ba nội dung chung kết giúp Điền kinh trở thành môn có số cơ hội tranh huy chương trực tiếp nhiều nhất của Việt Nam trong ngày 29/9.

Tin vui cũng có thể đến từ Kurash, khi Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh tranh tài ở hạng trên 87kg nữ, bắt đầu từ vòng loại. Nếu vượt qua những thử thách ban đầu, các võ sỹ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở bán kết và chung kết trong cùng ngày.

Trong số đó, Thanh Thủy là gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và được kỳ vọng có thể tạo thêm điểm nhấn cho đoàn.

Ở môn Bắn súng, Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành bước vào vòng loại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Đây là nội dung đòi hỏi bản lĩnh và sự ổn định cao, trong bối cảnh các xạ thủ Việt Nam đã có những màn thể hiện đáng chú ý tại ASIAD 2026 nhưng chưa thể chuyển hóa thành huy chương.

Môn Bắn cung cũng tiếp tục bước vào các vòng đấu loại trực tiếp. Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Duy tranh tài ở Cung 1 dây nam, trong khi Hoàng Phương Thảo và Lộc Thị Đào thi đấu nội dung Cung 1 dây nữ. Đây chưa phải các vòng đấu tranh huy chương, song mỗi chiến thắng sẽ mở ra cơ hội tiến gần hơn tới những trận đấu quyết định.

Ở môn Bóng chuyền bãi biển nam, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu tại vòng 1/16. Trong khi đó, đội tuyển nam Bóng chuyền trong nhà gặp Hong Kong (Trung Quốc) để khép lại vòng bảng sau khi đã không còn cơ hội giành quyền vào tứ kết.

Các vận động viên Việt Nam cũng tiếp tục tranh tài ở Thể thao điện tử với PUBG Mobile, Liên Minh Huyền Thoại và Identity V. Những nội dung này chủ yếu vẫn nằm trong giai đoạn vòng bảng hoặc vòng loại trực tiếp đầu tiên, vì vậy chưa phải những cuộc đấu quyết định huy chương trong ngày.

Sau 9 ngày thi đấu chính thức tại ASIAD 2026, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 19 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng./.

ASIAD 2026: Nhiều cơ hội để Thể thao Việt Nam giành thêm huy chương Sau hai ngày chưa giành thêm huy chương, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 28/9 với nhiều cơ hội ở các môn Bắn súng, Cầu mây, Điền kinh và Boxing, kỳ vọng tạo đột phá tại ASIAD 2026.

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