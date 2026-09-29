Cầu mây mang về huy chương vàng thứ hai cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ, qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại của Cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASIAD sau 20 năm chờ đợi.

Trước đối thủ Philippines, các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo thế chủ động. Ở set đầu, đội Việt Nam duy trì sức ép, kiểm soát tốt những pha xử lý trên lưới và giành chiến thắng 15-8.

Không để đối thủ có cơ hội tìm lại thế trận, các cô gái Việt Nam tiếp tục thi đấu hiệu quả trong set thứ hai. Với những pha tấn công chính xác cùng khả năng phòng thủ chắc chắn, đội tuyển Việt Nam tạo cách biệt ngay từ những điểm đầu, có thời điểm dẫn Philippines 6-1.

Philippines nỗ lực bám đuổi nhưng không thể đảo ngược thế trận. Đội Việt Nam khép lại set đấu với chiến thắng 15-4, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và bước lên bục cao nhất.

Theo danh sách đăng ký của đội tuyển, các vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang cùng góp phần làm nên thành tích huy chương vàng của Cầu mây Việt Nam.

Để đi đến trận tranh ngôi vô địch, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã trải qua hành trình không dễ dàng. Sau khi để thua Lào ở trận ra quân vòng bảng, các tuyển thủ nhanh chóng lấy lại sự ổn định bằng những chiến thắng trước Myanmar và Malaysia.

Tại bán kết, Việt Nam vượt qua Hàn Quốc 2-0 để giành quyền vào trận đấu cuối cùng.

Chiến thắng trước Philippines tiếp tục khẳng định vị thế của Cầu mây Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Trước đó, trong ngày 28/9, bộ ba Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh đã giành huy chương đồng nội dung regu nam sau khi dừng bước trước Thái Lan ở bán kết.

Như vậy, Cầu mây đã mang về cả huy chương vàng và huy chương đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Đây cũng là huy chương vàng thứ hai của thể thao Việt Nam tại Đại hội, sau tấm huy chương vàng ở môn Karate.

Với tấm huy chương vàng mới từ Cầu mây, đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 20 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Tấm huy chương vàng của Cầu mây đến ở thời điểm quan trọng, khi Đoàn Thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút của ASIAD 2026. Thành tích này không chỉ giúp cải thiện bảng tổng sắp huy chương mà còn tiếp thêm động lực cho các vận động viên Việt Nam đang tranh tài ở nhiều môn trong những ngày cuối của Đại hội./.

ASIAD 2026: Cầu mây giải "khát" huy chương, đôi nữ vào chung kết Tấm huy chương Đồng của đội cầu mây regu nam khép lại 2 ngày liên tiếp “trắng” huy chương; đôi nữ cầu mây tiến vào trận tranh huy chương Vàng, trong khi hai võ sỹ boxing cũng giành quyền vào bán kết.

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