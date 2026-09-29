Khởi tố 17 người liên quan các video bạo lực trên mạng

Sau khi hối lộ, Mai Anh đã khống chế, chỉ đạo một số bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý và bảo vệ để tạo điều kiện cho các bệnh nhân khác là các bị can, bị cáo và bị án trốn khỏi Viện hoặc được ra vào Viện.