Làm rõ hành vi của 6 cựu giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai

Liên quan vụ án xảy ra tại Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ hành vi và vai trò của các cá nhân liên quan trong việc lập hồ sơ khống, qua đó thanh toán gần 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra, trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025, nguyên Hiệu trưởng Trần Thị Thu cùng nguyên Thủ quỹ Nguyễn Thị Linh đã lập, sử dụng các hồ sơ không đúng thực tế liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne. Một số người có tên trong hồ sơ không thực tế giảng dạy tại trường.

Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định 6 cựu giáo viên gồm Bùi Thị Phú, Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Mỹ Tường, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phùng Thị Lan Anh và Lê Thị Mịn có liên quan đến việc lập và hoàn thiện hồ sơ. Các cá nhân này bị xác định đã phối hợp, tạo điều kiện và giúp sức cho nguyên Hiệu trưởng và nguyên Thủ quỹ thực hiện thủ tục thanh toán tiền lương, các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn từ nguồn dự toán của nhà trường.

Tổng số tiền được thanh toán theo các hồ sơ này gần 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền theo hồ sơ, các cá nhân đã chuyển trả lại cho Trần Thị Thu và Nguyễn Thị Linh để sử dụng vào các mục đích khác của nhà trường.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 6 cựu giáo viên trên về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn; cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, việc quản lý và sử dụng số tiền đã được thanh toán để xử lý vụ án theo quy định pháp luật./.

Bắt tạm giam 4 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” Giai đoạn 2021-2023, các bị can lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo quy định tại Quy định 113-QĐ/TU ngày 6/1/2021 để chi trái quy định.