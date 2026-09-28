Ông trùm sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả bị phạt 30 năm tù

Sau gần một tuần xét xử và nghị án, chiều 28/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma), Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood) và một số đơn vị liên quan.

Hai bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) cùng bị tòa tuyên phạt 30 năm tù cho cả 3 tội danh. 27 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù đến 21 năm tù.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) bị tòa tuyên phạt 19 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ.” Tổng hợp hình phạt, bị cáo Cường bị tuyên phạt 30 năm tù về cả 3 tội danh.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị Tòa tuyên phạt 17 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ.” Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hà bị phạt 30 năm tù về cả 3 tội danh.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị phạt 21 năm tù về 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (Quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị phạt 14 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”…

Hội đồng xét xử tuyên án phạt 29 bị cáo trong vụ án sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận bất bình trong xã hội. Trong vụ án này, các bị cáo đã xâm phạm nhiều chủ thể ở các lĩnh vực khác nhau, nên cần áp dụng mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho những bị cáo là nhân viên, không hưởng lợi, vai trò thứ yếu... cho họ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Riêng bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Trên cơ sở đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hưng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Mạnh Cường bị xác định là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án. Hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên phải chịu trách nhiệm chính và cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Với vai trò là cổ đông chính, chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo thành lập, điều hành hoạt động của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và 7 công ty thương mại liên quan, Cường đã có hành vi tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng giả bằng cách chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ công bố, sau đó bán ra thị trường để nhằm tăng lợi nhuận. Qua đó, Cường đã cùng đồng phạm sản xuất, tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vũ Mạnh Cường chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ và nhân viên bán hàng tại các công ty lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm MISA để theo dõi doanh thu, trong đó chỉ kê khai, nộp thuế đối với một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; che giấu phần doanh thu bán hàng thực tế không xuất hóa đơn để không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 100 tỷ đồng (đã được trừ doanh thu hàng giả). Trong đó, Vũ Mạnh Cường đã được chia lợi nhuận hơn 19 tỷ đồng.

Tiếp sau Cường là bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) cùng với Cường chỉ đạo đơn vị sản xuất cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố. Qua đó, Hà cùng Cường và đồng phạm sản xuất, tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa giả nói trên, thu lợi bất chính 11 tỷ đồng./.

Ông trùm sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả bị đề nghị 30 năm tù Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group, 2 bị cáo Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị đề nghị mức án 30 năm tù.