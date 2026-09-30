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Tổng thống Trump yêu cầu sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho AI

Tổng thống Donald Trump yêu cầu các cơ quan hành pháp Mỹ sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho AI, trong bối cảnh Washington thúc đẩy quản lý công nghệ này.

Minh Hiếu
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Tổng thống Mỹ đổi tên trí tuệ nhân tạo AI thành "siêu trí tuệ"

Trung Quốc kêu gọi EU áp dụng công cụ thương mại phân biệt công bằng hơn

Hàn Quốc nghi ngờ động cơ của Ukraine khi công khai vụ chuyển giao tù binh Triều Tiên

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Tổng thống Trump #Siêu trí tuệ #Trí tuệ nhân tạo #Chính sách công nghệ #Quan hệ quốc tế

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