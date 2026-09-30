Tổng thống Trump yêu cầu sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho AI

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Mỹ đổi tên trí tuệ nhân tạo AI thành "siêu trí tuệ"

Trung Quốc kêu gọi EU áp dụng công cụ thương mại phân biệt công bằng hơn

Hàn Quốc nghi ngờ động cơ của Ukraine khi công khai vụ chuyển giao tù binh Triều Tiên

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Minh Hiếu