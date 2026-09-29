Cuba tập trung giải phóng nguồn lực sản xuất

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc họp mới đây liên quan 176 biện pháp chuyển đổi kinh tế-xã hội được thông qua tháng 6/2026, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cho biết nước này đang nỗ lực giải phóng các nguồn lực sản xuất nhằm hướng đến mục tiêu thiết yếu là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Marrero Cruz khẳng định mục tiêu nói trên là “kim chỉ nam” cho tiến trình chuyển đổi đang diễn ra ở Cuba, và là động lực thúc đẩy những thay đổi cụ thể trong hệ thống kinh doanh của đảo quốc vùng Caribe này. Theo đó, các biện pháp chuyển đổi đang được đẩy mạnh nhằm gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng nguồn cung, góp phần giúp giá cả giảm dần và kiềm chế lạm phát; những điều chỉnh liên quan đến việc hợp tác giữa các thực thể nhà nước và phi nhà nước được thúc đẩy nhằm tăng sản lượng hàng hóa-dịch vụ, thay thế hàng nhập khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo việc làm.

Theo nhà lãnh đạo Cuba, trong 3 tháng qua, 158 trong gói 176 biện pháp nói trên đã được thực hiện với sự hỗ trợ của 197 quy định pháp luật mới. Ông nhấn mạnh rằng trong khi doanh nghiệp nhà nước là chủ thể chính của nền kinh tế quốc gia, các doanh nhân cần chủ động tìm các giải pháp phát triển, mở rộng hợp tác với các chủ thể kinh tế phi nhà nước nhằm tạo ra nhiều của cải hơn cho đất nước.

Ông Marrero Cruz lưu ý việc trao và đảm bảo quyền tự chủ cho các doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp những thực thể này trở nên linh hoạt, hiệu quả và hội nhập hơn với các khu vực còn lại của nền kinh tế.

Ông cho biết thêm rằng, việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty thương mại bằng hình thức góp vốn hoặc mua cổ phần không đồng nghĩa với tư nhân hóa, mà là tách biệt quyền sở hữu và quản lý, thu hút vốn tư nhân trong nước hoặc nước ngoài, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và xuất khẩu./.

Cuba cải thiện hệ thống ngân hàng để mở rộng dịch vụ Hệ thống ngân hàng nằm trong gói biện pháp chuyển đổi kinh tế tổng thể của Cuba, đóng vai trò là một trong những trục mang tính liên ngành quan trọng.

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