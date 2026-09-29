Hà Nội ký hợp tác nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm “taxi bay”.

Sáng 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng Công ty Hưng Việt ký thỏa thuận nghiên cứu, thử nghiệm, trong đó đề xuất thử nghiệm phương tiện bay tự hành EH216-S tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Bản tin 60s ngày 29/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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