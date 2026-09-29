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Việt Nam lên hạng 43 về đổi mới sáng tạo toàn cầu

Theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 của WIPO, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025; đầu ra tăng 2 bậc và có 2 chỉ số xuất khẩu đứng đầu thế giới.

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Chiều ngày 29/9/2026, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026.

Theo báo cáo, Việt Nam xếp thứ 43 trong 139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025; trong đó đầu ra tăng hai bậc và có 2 chỉ số xuất khẩu đứng đầu thế giới.

Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai trong nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, sau Ấn Độ ở vị trí 38.

Tại Việt Nam, GII được Chính phủ sử dụng như một công cụ quản lý, điều hành.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối theo dõi, điều phối, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia./

(TTXVN/Vietnam+)
#đổi mới sáng tạo #Việt Nam #GII 2026 #xuất khẩu #Chỉ số sáng tạo
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