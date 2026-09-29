Multimedia

Infographics

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm mục tiêu thu hút nguồn vốn chất lượng cao cho đầu tư phát triển.

vna-potal-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-10-nqtw-ve-phat-trien-kinh-te-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Kế hoạch).

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức thể chế hóa và thực hiện đầy đủ, đồng bộ, nhất quán các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 10-NQ/TW). Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, bảo đảm hiện thực hóa mục tiêu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển, tạo động lực quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa và quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài #Chính phủ Việt Nam #Nghị quyết số 10-NQ/TW #Thu hút vốn FDI #Phát triển bền vững #NQ 10-bt
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT SỐ 10 VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tin nổi bật Kinh tế

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Những thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

Những thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

Từ ngày 28/9/2026, quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực; tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ và giấy tờ tích hợp có giá trị như giấy tờ trực tiếp.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9

Ngày 26/9/2026 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc duy trì vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương, tiếp theo là đoàn chủ nhà Nhật Bản và đoàn Hàn Quốc.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Canada

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada

Sau khi tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.