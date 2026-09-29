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ECB cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng làm chậm đà tăng trưởng của Eurozone

Việc giá năng lượng leo thang do căng thẳng tại Trung Đông đang đặt ra bài toán khó cho Ngân hàng Trung ương châu Âu giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và vực dậy đà tăng trưởng kinh tế.

Vân Anh
Biểu tượng đồng euro ở phía trước trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng đồng euro ở phía trước trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng mạnh sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone).

Nguyên nhân là do lo ngại xung đột kéo dài ở Trung Đông sẽ đẩy giá năng lượng và lạm phát lên cao, khiến các ngân hàng trung ương phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. ECB đã tăng lãi suất trong tháng 9, khi lạm phát tại 21 nước sử dụng đồng euro lên 3,2% trong tháng 8/2026.

Dù lãi suất cao gây sức ép lên tăng trưởng, bà Lagarde cho rằng lợi suất tăng cũng có thể giúp giảm áp lực lạm phát do hạn chế tác động của giá năng lượng tăng lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Hiện chưa có dấu hiệu lạm phát lan rộng ngoài lĩnh vực năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ECB #Lợi suất trái phiếu #Kinh tế Eurozone #Lạm phát #Chính sách tiền tệ
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