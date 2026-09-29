Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 2 tháng

Phiên 29/9, đồng USD dao động gần mức cao nhất trong 2 tháng, khi giá dầu biến động và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thiết lập các mức đỉnh mới.

Chỉ số đồng USD (đo lường giá trị của đồng tiền bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác) tăng nhẹ lên mức 101,2 và đang trên đà tăng 1,8% trong tháng này, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2026.

Đồng euro giao dịch gần mức thấp nhất trong 3 tháng, ở mức 1,1367 USD/euro sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu phát tín hiệu về các bước đi thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát. Đồng bảng Anh ổn định ở mức 1,3248 USD/bảng, cũng không cách xa mức thấp nhất trong 3 tháng.

Giá dầu nhích tăng trở lại với giá dầu thô Brent kỳ hạn ở mức gần 106 USD/thùng, do sự không chắc chắn về triển vọng đạt thoả thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ ngày càng mạnh đã đẩy lợi suất lên các mức đỉnh mới. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm (mức chuẩn) cao nhất kể từ năm 2007 và kỳ hạn 30 năm cao nhất kể từ năm 2004.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vốn nhạy cảm với chính sách tiền tệ cũng tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm qua, tiến sát mốc 5%.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD bị kìm hãm khi các nhà giao dịch chờ dữ liệu của Mỹ trong tuần này để tìm kiếm cơ sở đánh giá về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Các dữ liệu kinh tế sắp được công bố, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân và báo cáo việc làm phi nông nghiệp, đều được cho là sẽ củng cố cơ sở để Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối tháng 10 tới là hơn 70%, tăng so với mức 57% của một tuần trước đó./.

Đồng USD chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng giá liên tiếp Trong phiên 25/9, chỉ số đồng USD, biểu thị giá trị đồng bạc xanh so với 5 đồng tiền khác, giảm 0,3% xuống 100,95, đánh dấu mức giảm theo tỷ lệ phần trăm trong ngày lớn nhất trong khoảng 3 tuần qua.