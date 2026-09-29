Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Thành phố Bắc Ninh đang duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026, với nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt tiến độ, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu cả năm.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một điểm sáng, góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 17/9, Bắc Ninh đã giải ngân hơn 12.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 79,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 15.500 tỷ đồng. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung của cả nước là 52,9%.

Kết quả này cho thấy sự tập trung trong chỉ đạo, điều hành của thành phố, nhất là việc chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đấu thầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ và điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công diễn ra trong bối cảnh kinh tế-xã hội Bắc Ninh 9 tháng năm 2026 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo thông tin được lãnh đạo thành phố Bắc Ninh báo cáo tại Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quý 3/2026, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Thu ngân sách, thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đều đạt những kết quả khả quan; trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng với nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với dòng vốn đầu tư, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì xu hướng phát triển. Theo số liệu của Sở Công Thương thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2026 ước đạt 150.771,4 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 88.816,4 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 18.655,1 tỷ đồng; doanh thu các dịch vụ khác đạt 43.299,9 tỷ đồng. Riêng tháng 9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.362,8 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước.

Trên nền tảng đó, Bắc Ninh tiếp tục tập trung khai thác các động lực tăng trưởng mới, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, nhiều địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; thương mại, dịch vụ từng bước phát triển theo hướng hiện đại. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường, trong khi chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Trong lĩnh vực đầu tư, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố. Bắc Ninh xác định thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng là những nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì động lực tăng trưởng. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung cho các dự án lớn, qua đó từng bước hình thành quỹ đất và mặt bằng sạch phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics.

Đáng chú ý, kết quả 9 tháng cho thấy bên cạnh những chỉ tiêu đạt tiến độ tích cực, Bắc Ninh vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục xử lý, nhất là tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường tại một số địa phương. Đây cũng là những nội dung được các xã, phường tập trung kiến nghị tại hội nghị giao ban quý 3, cùng với các vấn đề về xác định giá đất, đầu tư hạ tầng, quy hoạch và cơ chế phân cấp, phân quyền.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ vào cuối năm; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Các chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng kịch bản giải ngân cụ thể theo từng tuần, từng tháng và từng dự án; chủ động đề xuất điều chuyển vốn giữa các công trình, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những dự án chậm tiến độ. Các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, kịp thời điều chỉnh hợp đồng khi có biến động giá và tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Cùng với đầu tư công, thành phố tiếp tục đặt yêu cầu cao đối với công tác thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hút đầu tư và phát triển các khu, cụm công nghiệp. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp, ngành giải quyết dứt điểm kiến nghị của cơ sở theo đúng thẩm quyền, đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản và tài sản công, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Bắc Ninh đang có cơ sở để tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm. Trọng tâm được xác định là duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, mở rộng thương mại-dịch vụ, đồng thời tập trung cao độ cho giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện hạ tầng. Thành phố cũng yêu cầu các cấp, ngành thực hiện phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện và góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026./.

Bắc Ninh tăng tốc phát triển thị trường bán lẻ những tháng cuối năm Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Bắc Ninh 9 tháng năm 2026 đạt hơn 150.771 tỷ đồng, trong khi thành phố tiếp tục triển khai giải pháp kích cầu, phát triển thị trường.