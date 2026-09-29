Hà Nội khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên mở đầu giai đoạn triển khai phục dựng Chính điện cùng không gian liên quan, góp phần phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Ngày 29/9/2026, tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi lễ.

Đây là sự kiện quan trọng, mở đầu giai đoạn triển khai Dự án, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trong việc bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Phục dựng Chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội./.