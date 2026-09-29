Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Sáng 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long–Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo dự Lễ khởi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng Sáng lập, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Sun Group, đại diện đơn vị thi công phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Không gian Chính điện Kính Thiên được định hướng trở thành một không gian văn hóa-lịch sử, góp phần tăng khả năng tiếp cận và trải nghiệm di sản của công chúng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Điện Kính Thiên #Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội #Nghị quyết 80 #NQ80-bt TP. Hà Nội
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