Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Trong nhiệm kỳ một năm, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và nhân dân địa phương.