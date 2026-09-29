Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Tin cùng chuyên mục
Chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở TW
Quy định số 219-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, gồm 5 điều, vừa được Thường trực Ban Bí thư ký ban hành.
Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác tuyên giáo, tăng cường trao đổi cán bộ
Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác tuyên giáo, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, toàn diện trong lĩnh vực tuyên truyền và chính trị.
Vĩnh Long công bố quyết định thí điểm thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Văn Hiếu đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Vĩnh Long thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.
Hai luật quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/10/2026
Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Phát triển đô thị sẽ thúc đẩy phát triển đô thị, khu kinh tế đặc biệt và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực tăng trưởng mới.
TTXVN tập huấn sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Sáng 29/9, TTXVN tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng kinh phí và đánh giá sản phẩm truyền thông nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển công nghệ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế-xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới
Ban Bí thư xác định công tác người khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển con người...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì làm việc về giải quyết các vụ án dân sự, hành chính
Chiều 28/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Nội Chính Trung ương và các cơ quan liên quan về một số nội dung giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay.
Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Minh bạch giá điện, kiểm soát chi phí, bảo đảm quyền lợi người sử dụng
Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế giá điện theo hướng minh bạch, kiểm soát chặt chẽ chi phí, phân bổ hợp lý rủi ro và bảo đảm quyền lợi của người sử dụng điện.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung: số lượng cấp phó các vụ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Chiều 28/9/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội
Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng; không lấy số văn bản, số đề tài làm thước đo mà lấy doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP.
Thúc đẩy hợp tác truyền thông chính sách giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Tại buổi làm việc chiều 28/9, đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản và kênh truyền thông Yonhap TV trao đổi về phương thức vận hành báo chí hiện đại, ứng dụng AI và thúc đẩy hợp tác truyền thông chiến lược.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề phát triển kinh tế-xã hội
Chiều 28/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.
Thúc đẩy hợp tác ngành Thanh tra Việt Nam-Campuchia
Ngành Thanh tra Việt Nam và Campuchia thống nhất duy trì trao đổi định kỳ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ số.
Tây Ninh công bố quyết định thành lập thí điểm hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đề nghị 2 Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri Tuyên Quang
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho rằng đây là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.
Xử lý dứt điểm nguy cơ chồng chéo Luật An ninh dữ liệu với các luật liên quan
Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, bảo vệ, bảo đảm an ninh dữ liệu là điều kiện để đảm bảo lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo niềm tin cho chuyển đổi số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu
Về giải pháp đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khắc phục điểm nghẽn."
Ông Phạm Bảo Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Ông Phạm Bảo Sơn sinh ngày 12/11/1977 tại xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp New South Wales (Australia) ngành Công nghệ thông tin, là Phó Giáo sư, Tiến sỹ công nghệ thông tin.
Đề xuất phân tầng chính sách thuế thu nhập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các chính sách có liên quan để có cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường.
Những người lính quân y trở về từ Nam Sudan
Tối 27/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón các quân nhân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật
Sáng 28/9/2026, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức phiên họp tháng 9/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Hiện đại hóa công tác cảnh vệ trong bối cảnh mới
Phòng Cảnh vệ miền Nam chú trọng kết hợp kinh nghiệm nghiệp vụ với khoa học công nghệ, huấn luyện và chủ động thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chắc từ chính sách, chặt trong quy định, thống nhất trong hệ thống, thông suốt khi thực thi
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh và mong muốn Hội nghị lần này thực sự là “bộ lọc chất lượng” trước khi các dự án luật được trình Quốc hội.
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI
Sáng 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.
Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về từ Nam Sudan
Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón các quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Trong nhiệm kỳ một năm, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và nhân dân địa phương.