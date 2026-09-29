Chính trị

Vĩnh Long công bố quyết định thí điểm thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Văn Hiếu đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Vĩnh Long thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Phạm Minh Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 Đảng bộ được thành lập. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 Đảng bộ được thành lập. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 29/9, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Văn Hiếu đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Vĩnh Long thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Long, gồm 3 tổ chức đảng và 72 đảng viên; thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Vĩnh Long là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Long, gồm 15 tổ chức đảng và 406 đảng viên.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trao quyết định và chúc mừng 2 Đảng bộ được thành lập.

Việc thành lập các Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long hiện có 130 đảng bộ trực thuộc với hơn 155.600 đảng viên./.

(TTXVN/Vietnam+)
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