Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri Tuyên Quang

Sáng 28/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri các xã Minh Thanh, Sơn Dương và Tân Trào trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri 3 xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Cử tri đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế về biên chế, cơ cấu vị trí việc làm phù hợp đối với các xã có quy mô dân số, diện tích, số lượng đơn vị sự nghiệp và khối lượng công việc lớn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau phân cấp, phân quyền, tránh tình trạng quá tải ở cơ sở.

Cử tri cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh...

Liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng, cử tri đề nghị tỉnh rà soát, ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông và công trình phòng, chống sạt lở; trong đó quan tâm kè một số tuyến ven sông Phó Đáy, sửa chữa cầu treo Bình Yên.

Đồng thời, cử tri kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng còn nhiều khó khăn.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với những vấn đề cần có sự phối hợp, tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp để kiến nghị Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, có giải pháp phù hợp thực tiễn.

Đối với nhu cầu phát triển hạ tầng, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên, phân bổ nguồn lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương; triển khai hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho rằng đây là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Về giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị Tuyên Quang tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận để các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo đảm các chính sách đi vào cuộc sống.

Các cơ quan liên quan cần tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tổng hợp, phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu trao 30 suất quà tặng người cao tuổi tiêu biểu của 3 xã Minh Thanh, Sơn Dương và Tân Trào nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); động viên các cụ sống vui, sống khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo./.

Tuyên Quang xây dựng mô hình phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng dài hạn Tỉnh Tuyên Quang xây dựng mô hình phát triển mới gắn với đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, phát huy hiệu quả nguồn lực và tăng sức cạnh tranh.