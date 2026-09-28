Thúc đẩy hợp tác ngành Thanh tra Việt Nam-Campuchia

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã chủ trì lễ tiếp đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Sok Soken làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu chào đón Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Campuchia theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công hun đúc, là tài sản quý báu của hai dân tộc.

Hợp tác giữa cơ quan thanh tra của hai nước có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027).

Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh, buổi hội đàm là cơ hội để hai cơ quan trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai Nhà nước Việt Nam-Campuchia.

Về phía Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia, Bộ trưởng Sok Soken cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng Sok Soken nhấn mạnh, quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam có lịch sử lâu đời và tình hữu nghị truyền thống gắn bó mật thiết.

Năm 2027 tới đây đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam. Đây là dịp để hai nước cùng chúc mừng, tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ, đồng thời khẳng định cam kết chung tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Đối với lĩnh vực thanh tra, Bộ trưởng Sok Soken đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thanh tra hai nước được duy trì, củng cố từ năm 2005 đến nay.

Bộ trưởng Sok Soken cho biết, Bộ Thanh tra Campuchia hiện thực hiện 4 chức năng cốt lõi gồm công tác thanh tra; theo dõi thi hành pháp luật; tiếp nhận, xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giáo dục, phổ biến pháp luật và tổ chức các diễn đàn công khai.

Đáng chú ý, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Thanh tra Campuchia đang thực hiện quy trình gồm 5 giai đoạn: tiếp nhận đơn; đánh giá đơn; điều tra, xác minh; giải quyết khiếu nại, tố cáo và theo dõi kết quả giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia Sok Soken phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ trưởng Sok Soken cũng chia sẻ về Chiến lược “4 tăng cường, 4 thúc đẩy” của Bộ Thanh tra Campuchia. Trong đó, “4 tăng cường” tập trung vào thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến pháp luật, diễn đàn công khai; “4 thúc đẩy” gồm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực cơ quan, tăng cường hợp tác và ứng dụng công nghệ số.

Chia sẻ với Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước, ngành Thanh tra Việt Nam đã kiện toàn hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng và hiệu quả.

Đến nay, bộ máy thanh tra, được tổ chức thống nhất, theo 2 cấp gồm Thanh tra Chính phủ và Thanh tra cấp tỉnh; đồng thời duy trì các cơ quan thanh tra, trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Cơ yếu và các cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế.

Sau một năm vận hành mô hình mới, bộ máy thanh tra đã nhanh chóng ổn định và nâng cao rõ rệt hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Thanh tra Chính phủ đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, công tác thanh tra chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro; từ thanh tra dàn trải sang thanh tra có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở dữ liệu và đánh giá rủi ro.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành Thanh tra đã rà soát, cắt giảm 78% số cuộc thanh tra theo kế hoạch năm để tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội đàm giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Bộ Thanh tra Campuchia. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trao đổi về hợp tác thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, Thanh tra Chính phủ Việt Nam cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Thanh tra Campuchia về duy trì, đổi mới và nâng cao hiệu quả các cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa các đơn vị chuyên môn, cơ sở đào tạo; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đoàn chuyên gia và các đoàn công tác chuyên môn.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các lĩnh vực cùng quan tâm; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, học viên của Bộ Thanh tra Campuchia sang Việt Nam học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng./.

Campuchia đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông Phía Campuchia đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, bảo đảm chất lượng giáo dục, tập huấn giáo viên.