Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Chiều 28/9, tại tỉnh Tuyên Quang, Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang trong công tác cán bộ. Trong điều kiện hợp nhất tỉnh, Tuyên Quang giữ được đoàn kết, thống nhất, không phát sinh đơn thư khiếu kiện liên quan đến việc sắp xếp cán bộ. Tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các văn bản của Trung ương; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Việc đánh giá cán bộ có chuyển biến, từng bước từ định tính sang định lượng; nghiêm túc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 và xây dựng kế hoạch để các cấp triển khai.

Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát Trịnh Văn Quyết lưu ý kết quả thực hiện các nhiệm vụ chưa thể hiện rõ qua các chỉ số tăng trưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục nhìn nhận những hạn chế được chỉ ra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm khi ban hành có thể triển khai ngay, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công tác cán bộ phải được thực hiện xuyên suốt từ xác định nhu cầu, đào tạo, tạo nguồn, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và đánh giá; trong đó đánh giá cán bộ phải thực chất, khách quan, phân định rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Việc bố trí cán bộ cần phù hợp với yêu cầu từng lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng, tài chính, tài nguyên và môi trường, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; căn cứ quá trình công tác, kinh nghiệm và sở trường để phân công phù hợp.

Chú trọng tạo nguồn cán bộ từ sớm, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có chuyên môn trong những lĩnh vực mới.

Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát nhấn mạnh Tuyên Quang phải thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chú trọng chất lượng ngay từ khâu tạo nguồn, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ. Các kết luận kiểm tra, giám sát trước đây cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể để theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện. Công tác cán bộ có vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải tiếp tục nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, khách quan, công khai, minh bạch; chủ động phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định những vấn đề Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra giúp tỉnh nhìn rõ hơn những mặt còn hạn chế để khắc phục, tiếp tục cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tế; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Trung ương, các ban, bộ, ngành để tỉnh tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu các nội dung được chỉ ra; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, tập trung xử lý những vấn đề còn tồn tại, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện các khâu trong công tác cán bộ; việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Đoàn đã trực tiếp làm việc tại 7 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ trong điều kiện hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền; chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, biểu hiện chạy chức, chạy quyền hoặc tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa một số chủ trương, văn bản của Trung ương và tỉnh tại cấp xã, phường còn chậm, chưa sát thực tế; sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa khối Đảng và chính quyền có lúc chưa chủ động, việc phân cấp quản lý cán bộ còn bất cập.

Công tác nắm tình hình, dự báo, cảnh báo sớm dấu hiệu tiêu cực trong bảo vệ chính trị nội bộ có lúc chưa kịp thời.

Chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, đảng viên còn hạn chế; đến ngày 15/9, tỷ lệ cập nhật dữ liệu đảng viên lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 mới đạt 31,01%; hạ tầng, nhân lực công nghệ thông tin ở cấp xã còn thiếu...

Để khắc phục những hạn chế, Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện nghiêm các quy trình về công tác cán bộ, chuẩn hóa hồ sơ và sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu ở cấp xã; chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; đánh giá cán bộ sát với kết quả công việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường nắm tình hình cơ sở, quản lý cán bộ, đảng viên, rút kinh nghiệm từ những vụ việc xảy ra; đẩy nhanh số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận trước đây, xác định rõ nội dung, thời hạn và trách nhiệm khắc phục./.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri Tuyên Quang Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho rằng đây là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.