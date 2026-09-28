Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 28/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì Phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý 3/2026.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trên cả nước.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo, các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết phiên họp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình phát triển đất nước gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị ngày 25/6/2026, cũng như Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có đóng góp cụ thể như thế nào vào việc thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, đặc biệt là mục tiêu thực hiện tăng trưởng hai con số, cũng như cần phải làm gì để sự đóng góp đó cụ thể hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn theo đúng tinh thần chỉ đạo của các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 57 và Nghị quyết 19.

Trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Thủ tướng cho biết trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP đạt mức tăng trưởng 8,18% và để hoàn thành mục tiêu cả năm, trong 6 tháng cuối năm cần phải phấn đấu quyết liệt để tăng trưởng đạt xấp xỉ 12%.

Thủ tướng nhấn mạnh các động lực truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn có vai trò quan trọng nhưng chúng ta đã xác định tăng trưởng không chỉ dựa vào vốn, lao động chi phí thấp. Vì vậy, để đạt mức tăng trưởng hai con số, tăng trưởng cao liên tục và bền vững, con đường duy nhất là tăng năng suất và điều đó chỉ có thể đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết 57 đã xác định đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và đóng góp của TFP vào tăng trưởng là trên 55%. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ, mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được bằng các kết quả tăng trưởng cụ thể, đặc biệt là đóng góp trực tiếp vào việc tăng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự phiên họp chuyên đề về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho biết sau 1 năm 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược cũng đã được phê duyệt và hạ tầng số, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến cũng đã có những bước chuyển rất rõ nét. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, kết quả thực tế chưa tương xứng với chủ trương, nguồn lực và đặc biệt là với quyết tâm chính trị rất cao; chưa tạo ra nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể; chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.

Theo Thủ tướng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là nhận thức, chủ trương hay nguồn lực, mà là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, từng đơn vị, nhất là người đứng đầu. Nơi nào người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo thì có sản phẩm, kết quả cụ thể; nơi nào làm hình thức thì chuyển biến hạn chế. Nói cách khác, chúng ta đã làm khá tốt phần mở đường, nhưng phần ra sản phẩm, ra doanh thu, ra tăng trưởng thì còn chậm và chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như yêu cầu đặt ra.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng; không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương và GDP của đất nước.

Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số và xã hội số; đánh giá lại khả năng thực hiện từng mục tiêu của Nghị quyết số 57, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Số hóa các ngành sản xuất chủ lực; phát triển kinh tế dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ số. Lấy mua sắm công, đầu tư công làm thị trường đầu tiên; phổ cập kỹ năng số, phát triển giáo dục số, y tế số, thanh toán số, gắn với bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào 3 nhóm nội dung chính gồm:

Thứ nhất, năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa; vai trò trung tâm của doanh nghiệp; cơ chế liên kết hiệu quả giữa viện, trường, doanh nghiệp; cơ chế đặt hàng, mua sắm sản phẩm công nghệ đầu tiên.

Thứ hai, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội như phát triển dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số, kinh tế số, xã hội số, công nghiệp công nghệ số và điều kiện để dữ liệu tạo ra giá trị kinh tế theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung."

Thứ ba, lượng hóa mức đóng góp vào tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tỷ trọng kinh tế số - mức cần thiết để bảo đảm tăng trưởng hai chữ số. Những vướng mắc nào còn về thể chế, cơ chế tài chính, cơ chế đặt hàng, cơ chế giải ngân và chấp nhận rủi ro cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao trong quý 3/2026; tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày về chuyển đổi số; các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, trách nhiệm của các cơ quan và các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 và trong thời gian tới; đồng thời lưu ý, sau phiên họp, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định việc gì cần làm ngay, cần ra sản phẩm gì, tiến độ thời gian cụ thể, cũng như lượng hóa đóng góp cụ thể cho mục tiêu tăng trưởng của ngành mình, địa phương mình./.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề phát triển kinh tế-xã hội Chiều 28/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.