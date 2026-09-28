Camera AI Hà Nội phát hiện 4.007 trường hợp vi phạm chỉ trong 7 ngày

Từ đầu năm 2026 đến nay, cùng với mở rộng mạng lưới camera Trí tuệ Nhân tạo (AI), Hà Nội từng bước ứng dụng dữ liệu, công nghệ số vào phát hiện vi phạm, điều khiển tín hiệu và tổ chức giao thông theo thời gian thực.

Sáng 28/9, thông tin đến TTXVN, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 17-23/9, hệ thống camera AI đã phát hiện và gửi thông báo phạt nguội đến 4.007 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, hành vi đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” chiếm nhiều nhất với 2.130 trường hợp; tiếp đến là 1.390 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Riêng hai nhóm hành vi này có 3.520 trường hợp, chiếm gần 88% tổng số vi phạm được hệ thống phát hiện.

Camera AI cũng ghi nhận 203 trường hợp dừng, đỗ xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; 162 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, gồm 95 trường hợp ôtô và 67 trường hợp mô tô; 74 trường hợp đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Ngoài ra, hệ thống phát hiện 24 trường hợp dừng xe bên trái đường một chiều; 22 trường hợp đón, trả khách không đúng quy định và 2 trường hợp không thắt dây an toàn. Những con số này tiếp tục cho thấy khả năng tự động nhận diện nhiều nhóm hành vi vi phạm của hệ thống camera AI.

Tuy nhiên, phát hiện và xử lý vi phạm mới chỉ là một trong những chức năng của hệ thống giao thông thông minh đang được Hà Nội phát triển. Nền tảng cho quá trình mở rộng ứng dụng AI trong quản lý giao thông năm 2026 được hình thành từ cuối năm 2025.

Từ ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng hệ thống khoảng 1.837 camera AI, bố trí trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông. Hình ảnh, clip về hành vi vi phạm được hệ thống ghi nhận cùng thông tin về thời gian, địa điểm để phục vụ việc xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng với phát hiện vi phạm, dữ liệu camera được khai thác phục vụ tổ chức giao thông. Trung tâm điều khiển giao thông thông minh theo dõi lưu lượng phương tiện tại các nút giao, qua đó hỗ trợ điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với tình hình thực tế.

Việc khai thác camera cũng được tập trung vào những hành vi tác động trực tiếp đến trật tự giao thông, điển hình là các vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định, đồng thời nhận diện những vị trí, “nút thắt” có nguy cơ gây ùn tắc để có phương án xử lý.

Những dữ liệu này cho thấy việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo không chỉ tăng khả năng phát hiện vi phạm mà còn giúp lực lượng chức năng duy trì giám sát liên tục, bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ chỉ huy, điều hành giao thông.

Không chỉ tăng số lượng camera, Hà Nội tiếp tục phát triển các công cụ khai thác dữ liệu thu được từ hệ thống. Ngày 15/7, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Đáng chú ý, cùng với hệ thống gần 5.000 camera AI, Công an thành phố lần đầu tiên ứng dụng công cụ trợ lý ảo AI trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông; có khả năng tự động phân tích, tổng hợp, thống kê dữ liệu giao thông theo thời gian thực; hỗ trợ hệ thống camera AI và màn hình LED cung cấp thông tin trực quan, kịp thời tới người tham gia giao thông.

Như vậy, dữ liệu hình ảnh từ camera không chỉ phục vụ việc xác định một phương tiện có vi phạm hay không mà còn được sử dụng để phân tích lưu lượng, nhận diện tình trạng giao thông và hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình chỉ huy, điều hành.

Hệ thống camera, trung tâm điều khiển, tủ điều khiển đèn tín hiệu, màn hình thông tin và công cụ phân tích AI đang từng bước được kết nối, tạo nền tảng cho việc tổ chức giao thông dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Song song với khai thác hệ thống hiện có, Hà Nội đang tiếp tục mở rộng mạng lưới camera AI với quy mô lớn hơn. Định hướng ứng dụng cũng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giao thông.

Camera AI được xác định có thể phục vụ quản lý môi trường, hạ tầng đô thị, phát hiện hành vi xả thải, đổ rác không đúng quy định, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực công cộng.

Công an thành phố Hà Nội cũng vừa công bố thêm thông tin về quá trình triển khai hệ thống 21.671 camera AI. Theo đó, hệ thống được triển khai trên 993 tuyến đường, phố chính thuộc khu vực nội đô và tại 3.129 vị trí, nút giao chưa được trang bị đèn tín hiệu giao thông.

Mục tiêu trước ngày 31/12/2026 là hoàn thành hạ tầng truyền dẫn, xây lắp, thiết bị ngoại vi và sẵn sàng đưa 21.671 camera vào khai thác, sử dụng.

Nhìn lại từ đầu năm 2026 đến nay, việc ứng dụng camera AI trong quản lý giao thông Hà Nội đã chuyển từ giai đoạn khai thác hệ thống ban đầu sang mở rộng cả về quy mô và chức năng. Từ hệ thống 1.837 camera AI tại 195 nút giao, Hà Nội đã hoàn thành thêm 2.460 camera tại 238 nút giao; đưa quy mô hệ thống phục vụ giám sát, điều hành lên gần 5.000 camera. Cùng với đó, việc bổ sung màn hình thông tin giao thông, tủ điều khiển tín hiệu thông minh và trợ lý ảo AI hỗ trợ phân tích dữ liệu.

Qua đó, hệ thống camera từng bước được khai thác không chỉ để giám sát, phát hiện vi phạm mà còn cung cấp dữ liệu phục vụ tổ chức giao thông, xử lý các tình huống phát sinh và xây dựng hệ thống giao thông thông minh của Thủ đô./.

Gần 5.000 camera AI giúp thay đổi điều hành giao thông tại Hà Nội Hiệu quả lớn hơn là hệ thống đã góp phần thay đổi ý thức của người tham gia giao thông khi việc giám sát, phát hiện vi phạm được thực hiện liên tục, khách quan bằng công nghệ.