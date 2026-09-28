Thúc đẩy hợp tác truyền thông chính sách giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiều 28/9, đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo kênh truyền thông Yonhap TV. Hai bên tập trung trao đổi về phương thức vận hành báo chí hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung, đồng thời mở ra định hướng hợp tác truyền thông về đường lối, chính sách trong thời gian tới.



Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - trưởng đoàn công tác, cho biết Tạp chí Cộng sản đang được giao nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ quan truyền thông Hàn Quốc. Tạp chí đang xúc tiến kế hoạch xây dựng trang thông tin điện tử tiếng Hàn nhằm tăng cường truyền thông đối ngoại, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam. Tạp chí mong muốn Yonhap TV chia sẻ kinh nghiệm triển khai và hỗ trợ khi trang tiếng Hàn ra mắt, đồng thời mời lãnh đạo, phóng viên Yonhap TV sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Giới thiệu về quy mô hoạt động, đại diện Tạp chí Cộng sản cho biết ngoài tiếng Việt Nam, trang thông tin điện tử của Tạp chí cung cấp tin tức bằng 5 ngôn ngữ (Trung Quốc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Lào), trong đó riêng trang tiếng Việt thu hút khoảng 1 triệu lượt truy cập mỗi ngày. Là cơ quan lý luận chính trị và nghiên cứu chuyên sâu, Tạp chí Cộng sản nắm giữ nguồn dữ liệu đồ sộ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam và hiện đang được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai ứng dụng AI vào việc quản lý, khai thác và phổ biến hệ thống dữ liệu chính sách này.



Về phía Yonhap TV, đại diện kênh truyền thông của Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm vận hành kênh tin tức 24/7. Để tối ưu chi phí nhân sự truyền hình vốn rất lớn tại Hàn Quốc, Yonhap TV đã đẩy mạnh ứng dụng AI, đặc biệt trong khâu dịch thuật tự động tin tức văn bản sang nhiều ngôn ngữ và đang tiếp tục nâng cao độ chính xác. Yonhap TV đánh giá cao vị thế của Tạp chí Cộng sản và nhận định việc ứng dụng AI sẽ giúp Tạp chí phát huy mạnh mẽ hơn chức năng nghiên cứu, phổ biến thông tin chính trị-xã hội.



Nhận định về đà phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam cũng như làn sóng đầu tư nước ngoài gia tăng, Yonhap TV nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí truyền thông trong việc truyền tải thông tin ra thế giới. Yonhap TV nhận định Tạp chí Cộng sản chính là một trong những "cửa sổ thông tin" đáng tin cậy dành cho nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế muốn tìm hiểu đường lối, chính sách của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài dựa trên nguồn dữ liệu lịch sử phong phú của Tạp chí./.



Gắn kết những người làm báo Việt Nam-Hàn Quốc trong thời đại số Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc nhất trí mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, cùng thích ứng với những thay đổi của truyền thông trong thời đại số.