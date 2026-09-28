Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung: số lượng cấp phó các vụ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Phan Phương
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung: số lượng cấp phó các vụ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội; chủ trương về công tác cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng xem xét, triển khai công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý quý 3/2026.

Hội nghị đã xem xét, thông qua Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án "Tổng kết Hiến pháp năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
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