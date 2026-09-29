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ASIAD 2026: Cầu mây đem về Huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam

Sáng 29/9/2026, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 ở trận chung kết nội dung đôi nữ, giành tấm Huy chương Vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

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Sáng 29/9/2026, tại Nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park (Nhật Bản), Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 ở trận chung kết nội dung đôi nữ, giành tấm Huy chương Vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Chiến thắng tại Asian Games 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ của cầu mây nữ Việt Nam. Sau lần giành Huy chương Vàng tại Doha năm 2006, các vận động viên nữ Việt Nam phải chờ 20 năm để một lần nữa bước lên bục cao nhất tại đấu trường Asian Games. Với tấm Huy chương Vàng này, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 20 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ASIAD 26 #Cầu mây #Huy chương Vàng Cầu mây
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