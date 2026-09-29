ASIAD 2026: Khi nỗ lực được đền đáp bằng tấm Huy chương vàng

Khoảnh khắc trọng tài kết thúc trận chung kết cũng là lúc những cảm xúc được dồn nén suốt hành trình ASIAD 2026 của đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam vỡ òa. Thu Trang, Khánh Ly cùng ban huấn luyện ôm chầm lấy nhau sau chiến thắng 2-0 trước Philippines, mang về tấm Huy chương vàng thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.



Trong trận đấu cuối cùng, các cô gái Việt Nam thể hiện sự tập trung cao độ, chủ động kiểm soát thế trận và không cho đối thủ nhiều cơ hội tạo đột biến. Việt Nam thắng 15-8 ở ván đầu, trước khi tiếp tục áp đảo trong ván hai và khép lại trận đấu với tỷ số 15-5.



Theo huấn luyện viên Trần Thị Vui, khả năng tấn công của Nguyễn Thị Khánh Ly là một trong những điểm nhấn quan trọng giúp Việt Nam chiếm ưu thế. Những pha xử lý có điểm rơi và độ khó cao của Khánh Ly khiến hàng phòng ngự Philippines gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sự ổn định của Lê Thị Hồng Liên cũng giúp bộ đôi Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn.

Huấn luyện viên Trần Thị Vui nhận định: “Liên có sự ổn định, còn Ly có sự sắc sảo. Mỗi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình ở từng trận đấu. Đến trận cuối cùng, ban huấn luyện tiếp tục đặt niềm tin vào Ly và Ly đã không phụ sự kỳ vọng đó.”



Với Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, tấm Huy chương vàng ASIAD 2026 là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị và những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Cả hai vốn là những vận động viên của nội dung 4 người trước khi chuyển sang thi đấu đôi. Chỉ một tháng trước, họ vừa giành chức vô địch thế giới tại Thái Lan.



Thu Trang xúc động chia sẻ: “Thành tích này là sự đền đáp cho những nỗ lực của chúng tôi. Tôi rất cảm ơn ban huấn luyện, các thầy, các cô đã tin tưởng trao cơ hội và chúng tôi đã làm được.”

Khánh Ly cũng không giấu được niềm vui sau khi cùng đồng đội bước lên bục cao nhất. Cô cho biết: “Chúng tôi bước vào trận chung kết với động lực phải cố gắng giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam. Tôi rất vui khi đây là tấm Huy chương vàng thứ hai của Việt Nam.”



Theo nữ vận động viên sinh năm 2001, năm 2026 mang đến những dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp, nhưng cô không có bí quyết nào ngoài sự quyết tâm và tập trung tối đa cho từng trận đấu.

Khánh Ly chia sẻ: “Năm 2026 rất ý nghĩa với tôi, giúp tôi có được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi giành được vị trí cao nhất. Bây giờ, cảm xúc của tôi khó diễn tả thành lời, chỉ thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc.”



Một chi tiết thú vị được hai vận động viên tiết lộ sau trận chung kết là họ vẫn mặc nguyên bộ trang phục từng sử dụng ở trận bán kết gặp Hàn Quốc. Bộ trang phục vốn chỉ là một phần nhỏ của hành trang thi đấu, nhưng giờ đã gắn với hai chiến thắng quan trọng nhất trên hành trình chinh phục tấm Huy chương vàng ASIAD.



Niềm vui chưa dừng lại ở nội dung đôi nữ. Cầu mây Việt Nam còn hướng tới nội dung 4 người trong những ngày tới. Thu Trang và Khánh Ly cho biết dù không trực tiếp thi đấu, nhưng họ sẽ ở bên ngoài sân để cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các đồng đội.



Tấm Huy chương vàng đôi nữ của Thu Trang và Khánh Ly tại Nagoya không chỉ là thành công của riêng hai vận động viên cùng ban huấn luyện, mà còn là cột mốc lịch sử của Cầu mây Việt Nam tại ASIAD 2026.

Thành tích ấn tượng này kết hợp cùng tấm Huy chương đồng của đội tuyển 3 nam giành được trước đó một ngày đã đưa Cầu mây trở thành một trong những môn thi đấu đóng góp nổi bật nhất vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội lần này./.

ASIAD 2026: Đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 20 huy chương Tính đến 9g sáng 29/9, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng, tạm xếp vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

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