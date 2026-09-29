Đội Công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, về nước an toàn

Đội Công binh số 4 đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ.

Trưa 29/9/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) về nước.

Trên lĩnh vực chuyên môn công binh, Đội Công binh số 4 đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ.

Trong điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên toàn Đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ không chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động của phái bộ mà còn góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống của người dân địa phương./.